市警新規：未打疫苗者 上班須一直配戴口罩

市警出台疫苗新規，要求未打疫苗者上班須一直配戴口罩。(記者張晨/攝影)

隨著變種Delta病毒持續在紐約肆虐，紐約市警為配合市府強制的防疫政策，也將對那些未接種疫苗 也未戴口罩 的警員做出違規懲罰，不論在室內還是室外。

市警17日晚間向所有員工發送了一份最新的防疫指導公告文件，之中顯示，要求警員向市警醫務小組(NYPD’s Medical Division)提供疫苗接種證明。

此前，市警一直在呼籲成員接種，但數據顯示，截至上個月只有43%制服和文職警員接種了疫苗。

該公告表示，如果警員不能向醫務小組提供接種證明以備案，那麼在上班執勤時，無論是在室內還是室外，包括在駕駛巡邏車輛時，也必須一直戴口罩；只有在進行合理活動時，如進食、飲水、根據氣溫調整口罩或糾正呼吸狀況，可暫時摘下，但完成後則需立刻恢復原位；

公告還特別指出，「未接種疫苗的成員一經發現未遵循要求配戴口罩，將受到適當的紀律處分。」

一些警員對此項改變表示贊同，認為在去年疫情最嚴重時，一些警員的防疫疏忽導致了警局內部的一些交叉感染病例。

各分局和巡邏小組巡官以上警銜的人將負責對未接種疫苗的警員執行這項政策，市警表示，已接種了疫苗的警員在電梯、學校、公共交通工具、遊民收容所、監獄、療養院或醫院中也必須戴上口罩。

但該公告並沒有說明處罰細則，也沒有說明接種過疫苗的警員是否會因不戴口罩而受到處罰，市警方面對此也並沒有立即回應置評。

疫情期間，該部門經常受到批評，因為許多警員被發現在執勤時公開藐視口罩指導規範，被認為在某種程度上助推了疫情的蔓延。

市長白思豪(Bill de Blasio)上個月宣布，全市疫苗接種或檢測 命令將覆蓋市府的所有公職人員。

市警的公告表示，因特殊原因不能配戴口罩的警員可聯繫市警平等就業小組(Equal Employment Opportunity Division)獲得豁免；但未說明每周的強制病毒檢測，是否對那些未施打疫苗的警員也適用。

市警高層也有擔心，檢測將可能造成不必要的混亂，因為許多人會藉檢測為由推遲上班時間。