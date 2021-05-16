補保釋令漏洞 紐約州眾議員魏普林提新法案

州眾議員魏普林(中)14日在8大道舉行記者會，宣布推出一項新法案，將修正現有保釋法令。(記者顏潔恩／攝影)

紐約州眾議員魏普林(David Weprin)14日在布碌崙(布魯克林)8大道舉行記者會，宣布推出一項新法案，將修正現有保釋法令；該法令將給予法官權利，對仇恨犯罪 者設保或關押拘留所中，以防這些嫌犯回到社區繼續犯案。

正在參選紐約市 主計長的魏普林14日現身8大道，在日落公園66分局局長哈斯泰德(Jason Hagestad)、72分局局長卡斯特羅(Ernesto Castro)、亞裔 民安隊隊長柳寶枝的見證下，宣布在州立法議會上提出一項新案。

魏普林表示，紐約州在兩年前通過保釋改革，涉及輕罪的犯罪者在等待案件審理過程中，可以無保釋放，正是如此嫌犯才得以重返社區犯案；他表示，仇恨犯罪不能被允許，可很多時候警方千辛萬苦逮捕到犯罪者，將他們移交司法處置，法官卻因保釋制度，沒有權利拘留他們。

他指出，心中帶有怨恨、會危害他人的犯罪者需要強制關押，而這個法案將在現有保釋法案上增加一個特例，讓法官重獲權利，可以關押犯罪者直到案件判決，以及針對他們設保。

魏普林說，針對亞裔和猶太裔的仇恨犯罪不斷發生，尤其今年亞裔仇恨更是蔓延迅速，「所有人應該在紐約市自由且安寧地生活」；他希望該法案能給民眾帶來一絲安慰，司法系統也更加公正，懲罰犯法之人。

哈斯泰德表示，儘管沒有具體統計，但改革後的保釋法案讓更多人回到街道上，應該被拘捕的人在社區遊蕩，相關犯罪確實有上升趨勢；卡斯特羅表示，警方將嫌犯帶到正義面前，但不久後他們又回到社區，認為魏普林提的新法案能夠填補這個漏洞，會有效防止犯罪。