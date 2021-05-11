史塔文斯基等提案 打擊仇恨犯罪

史塔文斯基(講話者)譴責仇恨行為，並宣布提案要求對被判犯有仇恨犯罪的人進行諮詢和教育。(史塔文斯基辦公室提供)

皇后區雷哥公園(Rego Park)的「Real Good」運動場，日前發生五名青少年辱罵「Ching Chong」並攻擊華裔高中生案；紐約州 參議員史塔文斯基(Toby Stavisky)、州眾議員希萊特(Rebecca Seawright)等10日在案發公園譴責仇恨行為，並宣布提案打擊仇恨犯罪 ，該法案要求對被判犯有仇恨犯罪的人進行諮詢和教育 ；該案的受害學生蔡樂庭及其母親到場支持。

史塔文斯基表示，「日前，就在這裡，蔡樂庭遭到五名少年的襲擊，其中三人已被捕，這些嫌犯正在受審，我希望他們對自己的行為負責」。

史塔文斯基說，「作為立法者，我們需要做更多來防止類似行為再次發生；僅在犯罪後懲罰攻擊者是不夠的；這項立法將有助教育那些懷有毫無根據的仇恨之人，並防止他們對他人做出仇恨行為。」

在眾議會提出此法案的希萊特表示，紐約州沒有地方容忍仇恨，教育對於增加寬容和尊重他人至關重要，有助確保社區安全；我很高興與史塔文斯基共同推動這項立法，此法案將成為應對紐約市、州仇恨犯罪激增的關鍵。」

「仇恨攻擊就發生在我家附近」，蔡樂庭的母親陸妙清(Miaoqing Lu，音譯)說，「讓我們共同努力，消除心中的偏見和仇恨，為下一代創造更友好、公正的環境。」

蔡樂庭表示，「我們必須學會原諒，原諒自己和那些傷害過我們的人；幫助他們成長，也有助我們成長。」

市議員克思諾維茲(Karen Koslowitz)表示，對被判犯有仇恨罪的人進行監禁不會改變該人的思維定勢；若將強制性諮詢、教育與法官認為適當的任何處罰相結合，確實是改變仇恨犯罪者行為的唯一希望。