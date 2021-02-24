合理運用預算 斯靜格：紐約有望盡早復甦

斯靜格發表紐約市2022財年預算分析。（主計長辦公室提供）

市主計長斯靜格(Scott Stringer)23日發表紐約市 2022財年預算 分析，表示雖然新冠疫情 下，全市面臨失業人數眾多、小商家難以生存和恢復、疫苗接種速度較緩及較低地稅收益等嚴峻問題，但憑藉個人收入稅和商業稅收益，2022財年市府若能合理分配聯邦援助金，同時在最需要救助的領域投入足夠資金，紐約仍有望在疫後早日恢復生機。

斯靜格指出，目前來看，紐約市經濟在疫情中恢復速度仍然緩慢，且疫苗接種過程遠沒有計畫的順利和高效，因此如何規畫使用聯邦救助金至關重要；由於不同領域、不同族裔社區在疫情中遇到的衝擊程度不同，疫情恢復期間需要著重幫助最困難的群體，如應該擴大無證客的社會保障，大力支持學校重開和學生學業及身心健康，減輕計程車司機債務負擔，為餐館業者快速提供資金和資源支持，支持文化藝術產業復興等。

紐約市2022財年初步預算金額為923億元，斯靜格辦公室指出，憑藉紐約市財政仍有較高個人收入稅和商業稅收入，得以填補55億元的財政虧空，但仍存在至少40億元的缺口；且由於上一財年損失約90億元，目前紐約現金儲備僅剩1億元。

斯靜格表示，由於州財政預算中的教育資金被砍8億元，市府需要投入更多資金購置通風系統等設施，來保證學校能安全重開，還要致力於幫助學生盡早補回疫情期間落下的課程，並為學生提供充分的心理健康服務。

斯靜格指出，根據2020年12月數據，全市餐館、酒店、藝術、娛樂和個人服務領域工作數量較疫情前仍減少37.1%，小商家數量比疫情前減少30%，收益下降50%，這些領域都需要市府大力扶持；此外紐約市地稅收入也出現25年以來的首次減少。

斯靜格呼籲從長遠出發，紐約市要繼續加大在可負擔住房、政府樓、兒童看護、健保和公共交通等領域的資金和資源投入力度，也指出要真正從疫情中完全恢復，仍前路漫漫。