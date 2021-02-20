國會3族裔黨團 推反仇恨法案

國會三族裔核心黨團19日舉行線上會議，譴責近期在美升溫的亞太裔歧視和仇恨犯罪，推動國會通過「反仇恨法案」。（會議截圖）

國會三族裔核心黨團(Tri-Caucus)19日舉行線上會議，譴責近期在美升溫的亞太裔歧視和仇恨犯罪 ，推動國會通過「反仇恨法案」(No Hate Act)，並計畫與司法部商討關於拜登 政府保護亞太裔行政令的具體實施方法。

國會三族裔核心黨團包括亞太裔黨團(CAPAC)、非裔黨團(CBC)及西語裔黨團(CHC)，CAPAC主席趙美心、華裔國會眾議員孟昭文、劉雲平等人出席會議，他們呼籲國會通過「反仇恨法案」，向全美各州提供資金，打擊族裔歧視，改善仇恨犯罪的匯報系統。

孟昭文指，過去一年，亞太裔面臨「新冠病毒和族裔歧視」的攻擊，農曆新春期間亞太裔歧視案也明顯增加，200多萬亞太裔在一線工作，卻遭受不平等的待遇，更顯拜登政府行政令的重要性，必須消除各行業在語言、文化上的偏見或障礙，阻止任何歧視和暴力。

趙美心表示，聯邦議員們也計畫與司法部開會商討，關於拜登總統簽署的保護亞太裔行政令的實施辦法，提升各地少數族裔對歧視和仇恨犯罪的意識及鑑別能力，鼓勵民眾積極反映任何形式的歧視，到「停止歧視亞裔和太平洋島居民」(Stop AAPI Hate)等線上平台發聲，讓執法部門和維權團體更好掌握歧視數據。

劉雲平說，前總統的行為證明「言論也能殺人」，所有的族裔歧視都是有毒的(toxic)，必須遏制，美國社會不容許偏見和歧視。

拜登總統上月簽署的四項行政令包括打擊針對亞太裔的種族歧視 和排外行為，譴責反亞裔的偏見與歧視，要求衛生部(HHS)對聯邦政府的抗疫作業頒布有利推動亞太裔文化、語言資源等的最佳方案，並指示司法部與社區緊密合作，預防針對亞太裔的仇恨犯罪。