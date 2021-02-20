國會3族裔黨團 推反仇恨法案
國會三族裔核心黨團(Tri-Caucus)19日舉行線上會議，譴責近期在美升溫的亞太裔歧視和仇恨犯罪，推動國會通過「反仇恨法案」(No Hate Act)，並計畫與司法部商討關於拜登政府保護亞太裔行政令的具體實施方法。
國會三族裔核心黨團包括亞太裔黨團(CAPAC)、非裔黨團(CBC)及西語裔黨團(CHC)，CAPAC主席趙美心、華裔國會眾議員孟昭文、劉雲平等人出席會議，他們呼籲國會通過「反仇恨法案」，向全美各州提供資金，打擊族裔歧視，改善仇恨犯罪的匯報系統。
孟昭文指，過去一年，亞太裔面臨「新冠病毒和族裔歧視」的攻擊，農曆新春期間亞太裔歧視案也明顯增加，200多萬亞太裔在一線工作，卻遭受不平等的待遇，更顯拜登政府行政令的重要性，必須消除各行業在語言、文化上的偏見或障礙，阻止任何歧視和暴力。
趙美心表示，聯邦議員們也計畫與司法部開會商討，關於拜登總統簽署的保護亞太裔行政令的實施辦法，提升各地少數族裔對歧視和仇恨犯罪的意識及鑑別能力，鼓勵民眾積極反映任何形式的歧視，到「停止歧視亞裔和太平洋島居民」(Stop AAPI Hate)等線上平台發聲，讓執法部門和維權團體更好掌握歧視數據。
劉雲平說，前總統的行為證明「言論也能殺人」，所有的族裔歧視都是有毒的(toxic)，必須遏制，美國社會不容許偏見和歧視。
拜登總統上月簽署的四項行政令包括打擊針對亞太裔的種族歧視和排外行為，譴責反亞裔的偏見與歧視，要求衛生部(HHS)對聯邦政府的抗疫作業頒布有利推動亞太裔文化、語言資源等的最佳方案，並指示司法部與社區緊密合作，預防針對亞太裔的仇恨犯罪。
上一則
法拉盛陽性率重回第一 黃敏儀促設接種點
下一則
FB留言