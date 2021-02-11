牛毓琳籲反仇恨亞裔 慶農曆新年提案通過

牛毓琳。（本報檔案照）

州眾議員牛毓琳日前提出慶祝牛年農曆新年的提案，10日在州眾議會通過，希望藉由慶祝農曆新年，打擊過去不斷上漲的針對亞裔仇恨犯罪 的浪潮。

牛毓琳指出，每年農曆新年是傳遞祝福與感恩的最佳時期，今年因為疫情，紐約 人比往年更需要同情、善良與愛，慶祝農曆新年隨之變得更加重要。

Stop AAPI Hate的數據顯示，全美去年共收到2600起仇恨犯罪報告，而實際發生的案件相信遠遠高於該數字；牛毓琳指出，「自新冠肺炎疫情爆發後，針對亞裔的仇恨犯罪增長至少三倍，接下來華裔慶祝牛年到來之際，我們應該努力確保亞裔在紐約這個大家庭中受到歡迎。」

提案要求慶祝12日農曆新年，並允許在美亞裔社區慶祝與紀念2月12日農曆新年的到來；此外提案中還註明了2021年為牛年，華裔民眾可根據他們的日曆與信仰去慶祝牛年的到來。

牛毓琳表示，根據中華文化中生肖特徵，牛年出生的人勤奮、可靠、堅強、果斷、耐心、執著、注重細節，這些傳統文化特徵，也映襯出在美亞裔過去對建設城市與國家所作貢獻；亞裔傑出的功績和價值應該被認可，要求紐約立法機構與整個亞裔社區一起在2月12日慶祝農曆新年。