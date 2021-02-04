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州參議會系列提案 增加教育多元平等

記者顏嘉瑩／紐約報導
州參議會多數民主黨正在推出系列提案，以增加紐約教育體制的多元平等。(取自市教育局推特)
州參議會多數民主黨正在推出系列提案，以增加紐約教育體制的多元平等。(取自市教育局推特)

在州參議會占多數黨地位的民主黨黨團3日通過動議，推出旨在增加紐約教育體制的族裔多元平等的系列提案；將鼓勵更多紐約人成為教育者，增加州立大學的「教育機會計畫」(Educational Opportunity Program，簡稱EOP)，並為教育者提供更多支援、培訓和指導等機會。

該系列提案包括由州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸提出的S1100號、S1137號提案；以「自我發展」(Grow Your Own)倡議，將透過學區、合作教育服務委員會(Boards of Cooperative Educational Service)以及高等教育機構，鼓勵更多少數族裔、對教育有熱情者投身教學；另外也規定州立大學和市立大學，應讓學生不會受到宗教節日或是重要文化節日而影響受教權益。

劉醇逸表示，「自我發展」倡議能夠幫助教師短缺，並減少有色人種成為教師的藩籬，他說，社會必須改變，重新審視那些不足以真正代表紐約人口結構的系統；劉醇逸說，提案將幫助紐約制定細則，以增加來自各個社區的教師人數，創建多元環境，為所有人打造更好、更光明的未來。

州參議會高等教育委員會主席史塔文斯基(Toby Stavisky)表示，紐約以種族多元而自豪，而不同的文化、背景和種族有助於豐富大眾的共同經驗，提案將有助於確保從學前班到大學所有的學生群體，都能夠在學校中獲得多元的教育，以建立一個更包容教學環境。

系列提案中，另外還有多項由其他參議員提出，增進教師培育、增加教職員多樣性，以及改進課程等相關提案。

教育 紐約市 加州

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