300元失業補償金 下周開領

紐約州失業民眾下周起開領失業金，明年1月1日起全新帶薪病假方案施行（記者金春香／攝影）

前一輪紓困案的失業金已於上周到期，但州長葛謨(Andrew Cuomo)29日宣布一項好消息，紐約失業民眾周日(1月3日)起，每周可獲得300元失業補償金；另外，從明年1月1日起，紐約州 大多數企業需為員工提供帶薪病假，並依據企業規模，在新冠疫情 期間，企業主須提供需要隔離檢疫員工五天或14天的帶薪病假。

葛謨表示，雖然此前一輪紓困案中的失業金已於上周到期，但州勞工廳準備充分，可在聯邦通過新一輪紓困金 後的第一周，就開始發放失業金；1月3日(周一)起，失業的民眾可以繼續獲得每周300元聯邦流行病失業補償(Federal Pandemic Unemployment Compensation)，至明年3月14日，另外還可獲得聯邦疫情失業補助(Pandemic Unemployment Assistance)或疫情緊急失業補償(Pandemic Emergency Unemployment Compensation)。

紐約州新的帶薪病假法案規定，員工超過100人的大型企業，要每年給員工五到七天的帶薪病假；員工數量99人或以下、年淨收入高於100萬元的企業，應為員工提供每年五天的帶薪病假；員工數量少於五人、年淨收入低於100萬元的企業，要為員工每年提供五天無薪病假。

另外，鑑於新冠疫情仍未結束，一些企業員工面臨強制性或預防性隔離，州府規定，員工數量超過100人的大型企業應為處於隔離期的員工提供14天帶薪病假；員工總數少於十人且年淨收入低於100萬元的小型企業，應在員工隔離期間，保證員工可以申請帶薪離崗補貼(Paid Family Leave)、短期失能補貼(short-term disability)；員工總數在100人以下、但淨收入高於100萬元的中型企業，應在員工隔離期間，為員工提供至少五天的帶薪病假。