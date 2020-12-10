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疫情間擴大公共交通 東北部8成民眾支持

記者金春香／紐約報導
「Our Transportation Future」9日發布調查報告，顯示東北部七成民眾支持「運輸與氣候計畫」，從疫情中恢復公共交通是重點。（視訊截圖）
「Our Transportation Future」9日發布調查報告，顯示東北部七成民眾支持「運輸與氣候計畫」，從疫情中恢復公共交通是重點。（視訊截圖）

致力於解決交通運輸問題的東北部地區聯盟組織「Our Transportation Future」9日發布調查報告，顯示包括紐約民眾在內的多州受訪者中，有七成都支持「運輸與氣候計畫」(Transportation and Climate Initiative，TCI)，認為該計畫能幫助各州從疫情重創中恢復，另有八成受訪者支持各自州長在疫情期間，與其他州州長合作共同致力於擴大公共交通。

由12個東北部及中部州和華府於去年12月宣布「運輸與氣候計畫」，旨在解決交通運輸污染問題、發展清潔能源經濟，訂於2022年生效；「Our Transportation Future」於11月大選後一周進行的民意調查對象為紐約、新州、康州、賓州、羅德島、佛蒙特、維州、麻州、緬因州、馬里蘭、德拉瓦和華府的3800名居民。

其中，民意認為計畫中最重要的議題是，保證必要領域員工方便快捷乘坐公共交通工具到達工作崗位，其次則為解決交通運輸污染，第三是保證交通暢通。

調查結果顯示，80%的受訪者都支持各自州長在疫情期間，與其他州州長合作共同致力於擴大公共交通；其中有94%受訪者表示，保證必要領域員工安全、快捷乘坐交通工具到達工作崗位極為重要；三分之二的受訪者表示，少數族裔社區的公共交通系統更不暢通，且受到的污染更嚴重，這些社區應該優先獲得TCI的經濟投入。

紐約受訪者中，有49%認為州府在整修道路和橋樑上的投入不夠，32%認為州府在提高公共交通選擇和質量上的投入不夠，39%認為紐約需要新修建道路和橋樑，50%認為州府需要加大力度興建更多可負擔住房；此外，大多數受訪者認為，聯邦和州府在減少環境污染、開發再生能源方面的作為也遠遠不夠。

在公共交通工具使用方面，對紐約通勤者來說最為重要的幾個影響因素為安全、費用、可靠性和便捷性，因新冠疫情爆發，人們對安全性的追求也增加；但受訪者認為，目前州府在保證和提高這些方面上的作為並不夠；75%的紐約受訪者認為TCI是幫助各州從疫情中恢復的重要計畫。

「三州交通運動」(Tri-State Transportation Campaign)氣候政策總監拜利(Lauren Bailey)表示，在疫情期間，紐約、新州和康州一直在努力提高公共交通運輸工具作業，很多員工需要公交、地鐵和火車前去工作，三州也必須進一步保證提高交通運輸體系，並同時解決交通運輸污染問題。

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