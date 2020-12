開放人行道擺攤助小商家 「先管管非法攤販」

法拉盛街頭有不少非法攤販,販售貨品五花八門。(本報檔案照)

年底購物季到來,為了幫助疫情 下受創的小商家,紐約市10月底啟動零售業 戶外營業項目(Open Storefronts),允許商家在人行道擺攤營業;1日市議員顧雅明在公聽會上表示,皇后區法拉盛有許多非法攤販,即便市府允許小商家在店門擺攤,店租、人力和稅金仍是一筆開銷,「除非改變規定、加強執法,否則這個項目不會成功」,建議市府可考慮在聖誕節前提供免稅優惠,鼓勵民眾消費。

1日市議會消費者事務與商業許可委員會(Council Committee on Consumer Affairs and Business Licensing)和小商業委員會(Committee on Small Business)聯合舉辦線上公聽會,針對零售業戶外營業項目細項以及未來是否比照餐館戶外經營,形成永久化模式等進行討論;零售業戶外營業項目由市長白思豪(Bill de Blasio)於月前簽署行政令,從10月底至本月31日開放讓小商業在人行道擺攤,預計全市有4萬小商家可申請。

市小商業服務局局長多瑞斯(Jonnel Doris)表示,年底假日購物季是小商家收入的重要來源,不少小商家在這段期間的營收 占全年營收的七成以上,希望透過開放空間,讓小商家能夠吸引更多購物人潮,以彌補疫情間的營業損失;他表示,目前約有563個小商家已申請。

但公聽會上,顧雅明認為政府立意良好,但不了解社區真正情況,恐導致該項目施行困難;顧雅明表示,法拉盛在疫情和緩後出現大量攤販,販售的貨品各式各樣,價格比商店更便宜,讓老實付店租、繳稅的店家苦不堪言,且即便有不少人投訴,也未見執法單位來管。

除了非法攤販削價競爭,顧雅明說,店家想要在門口擺攤販售商品,還需再請店員隨時看著,否則貨品恐被行人順手牽羊,光人力也是問題;他說:「除非改變規定、加強執法,否則這個項目不會成功」,他更憤怒表示:「當局聾了,才聽不到民間的聲音。」

顧雅明也建議,如果市府真正想幫助小商家,可以選擇施行年底前免消費稅的優惠,鼓勵民眾購物支持在地小商家。

市議員克思蘿維茲(Karen Koslowitz)也同意顧雅明說法,她表示,在華裔居民占三成的森林小丘主要商店街奧斯汀街(Austin St.),曾有「皇后區第五大道」之稱,如今受到疫情影響僅有零星幾間商店營業,但每個街角都出現非法攤販,希望執法單位能夠先解決該問題,再來討論如何進一步幫助小商家。