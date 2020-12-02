開放人行道擺攤助小商家 「先管管非法攤販」

法拉盛街頭有不少非法攤販，販售貨品五花八門。(本報檔案照)

年底購物季到來，為了幫助疫情 下受創的小商家，紐約市10月底啟動零售業 戶外營業項目(Open Storefronts)，允許商家在人行道擺攤營業；1日市議員顧雅明在公聽會上表示，皇后區法拉盛有許多非法攤販，即便市府允許小商家在店門擺攤，店租、人力和稅金仍是一筆開銷，「除非改變規定、加強執法，否則這個項目不會成功」，建議市府可考慮在聖誕節前提供免稅優惠，鼓勵民眾消費。

1日市議會消費者事務與商業許可委員會(Council Committee on Consumer Affairs and Business Licensing)和小商業委員會(Committee on Small Business)聯合舉辦線上公聽會，針對零售業戶外營業項目細項以及未來是否比照餐館戶外經營，形成永久化模式等進行討論；零售業戶外營業項目由市長白思豪(Bill de Blasio)於月前簽署行政令，從10月底至本月31日開放讓小商業在人行道擺攤，預計全市有4萬小商家可申請。

市小商業服務局局長多瑞斯(Jonnel Doris)表示，年底假日購物季是小商家收入的重要來源，不少小商家在這段期間的營收 占全年營收的七成以上，希望透過開放空間，讓小商家能夠吸引更多購物人潮，以彌補疫情間的營業損失；他表示，目前約有563個小商家已申請。

但公聽會上，顧雅明認為政府立意良好，但不了解社區真正情況，恐導致該項目施行困難；顧雅明表示，法拉盛在疫情和緩後出現大量攤販，販售的貨品各式各樣，價格比商店更便宜，讓老實付店租、繳稅的店家苦不堪言，且即便有不少人投訴，也未見執法單位來管。

除了非法攤販削價競爭，顧雅明說，店家想要在門口擺攤販售商品，還需再請店員隨時看著，否則貨品恐被行人順手牽羊，光人力也是問題；他說：「除非改變規定、加強執法，否則這個項目不會成功」，他更憤怒表示：「當局聾了，才聽不到民間的聲音。」

顧雅明也建議，如果市府真正想幫助小商家，可以選擇施行年底前免消費稅的優惠，鼓勵民眾購物支持在地小商家。

市議員克思蘿維茲(Karen Koslowitz)也同意顧雅明說法，她表示，在華裔居民占三成的森林小丘主要商店街奧斯汀街(Austin St.)，曾有「皇后區第五大道」之稱，如今受到疫情影響僅有零星幾間商店營業，但每個街角都出現非法攤販，希望執法單位能夠先解決該問題，再來討論如何進一步幫助小商家。