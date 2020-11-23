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紐約市地鐵犯罪激增 白思豪：增派「可見」警力把守

記者張晨／紐約報導
紐約市地鐵犯罪激增，白思豪：增派「可見」警力把守。(市警提供)
紐約市地鐵犯罪激增，白思豪：增派「可見」警力把守。(市警提供)

近日來，紐約市捷運系統中攻擊案件頻繁發生，多名受害者無故遭人推進鐵軌受傷；市長白思豪(Bill de Blasio)23日表示，他「非常關注」最近地鐵攻擊案件的上升，並指出紐約市警正在加強警力來解決這一問題。

「我們必須確保紐約人可以去安全的乘坐地鐵，並以行動告知他們會得到幫助。」白思豪在每日記者會上被問及地鐵上近日頻繁出現的犯罪現象時說，市警將增加在地鐵的警力，這將是「肉眼可見的」。

白思豪沒有詳細說明將有多少警員被調入紐約市的地鐵系統，但他指出，心理健康方面的努力也將得到加強。

「我們要做的第一件事就是在這樣的事情發生之前找到這些人並幫助他們，對其進行即時有效的醫療干預。」白思豪表示，市府將會在這方面進行實質性的推進。

他指出，如果發現了這些可能對他人構成威脅的個人，市府就會將他們送到醫療機構，並使其接受檢查和評估；「如果是法律規定不應該上街的人，我們肯定會採取行動。」白思豪說。

在不到一周的時間裡，三名紐約人被精神錯亂的乘客推到大蘋果的地鐵軌道上，最近的一起襲擊發生在22日的布碌崙(布魯克林)；但慶幸的是，在每起案件中，受害者都沒有嚴重受傷。

白思豪表示，鑑於最近攻擊案件的性質，他理解紐約人對乘坐地鐵的「恐懼」；但他說，「人們應該知道，我們將派警察來保護人們的安全。」

如果捷運系統中的犯罪案件依舊不減，將會不斷警力調動以控制局面，他補充說，「顯然，這將是關於存在和可見的存在，並將其轉移到(警局)需要評估其個人身體及精神狀況的地方。」

他說：「我認為這會讓人們放心。」

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