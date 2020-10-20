歐洲北美新冠病例加速增長 WHO警告：勿放鬆警惕

英國倫敦，餐廳在新的防疫規定下營業。(美聯社)

世衛 組織總幹事譚德塞在19日於內瓦舉行的記者會上表示，隨著北半球進入冬季，人們看到新冠病例在加速增長——尤其是在歐洲和北美。

他說，隨著病例的增加，需要醫院和重症監護的人數也在增加。當超過醫院的接診能力達到飽或超出其接診能力時，對病人和衛生工作者來說都是非常困難和危險的情況。因此，重要的是，所有政府都要關注有助於打破傳播鏈、拯救生命和生計的基本原則。這意味著積極的病例發現、群集調查、隔離所有病例、隔離接觸者、確保良好的臨床護理、支持和保護衛生工作者以及保護弱勢群體。

他說：“我知道存在著一種倦怠感，但病毒已經表明，當我們放鬆警惕時，它會以極快的速度捲土重來，使醫院和衛生系統受到威脅。”

更多國家加入全球新冠疫苗 機制

譚德塞在記者會上宣布，現在有184個國家加入全球新冠疫苗機制（COVAX）。最新在周末加入的兩個國家是厄瓜多爾和烏拉圭。

譚德塞表示，全球新冠疫苗機制代表了最大的潛在新冠疫苗組合，也是在全世界公平分享安全有效疫苗的最有效方式。

他說，公平分享疫苗是保護高風險社區、穩定衛生系統和推動真正的全球經濟復甦的最快方式。

他表示：“通過合作，並在全球範圍內分享救生醫療用品，包括個人防護設備、氧氣供應、地塞米松和安全有效的疫苗，我們可以拯救生命並安然度過這場大流行病。”

《我們是一家人》

譚德塞在記者會上宣布，世衛組織榮幸地與傳奇樂隊“斯萊奇姐妹”（Sister Sledge）的金·斯萊奇(Kim Sledge)和公益組織“我們希望的世界”(World We Want )的創始人娜塔莎·穆德哈爾（Natasha Mudhar）合作，將“斯萊奇姐妹”樂隊在70年代走紅的歌曲《我們是一家人》進行翻唱製作，以促進全球為抗擊新冠疫情加強團結合作合作。

他宣布，世衛組織將邀請金·斯萊奇在11月9日復會的第73屆世界衛生大會開幕式上演唱《我們是一家人》。

經典歌曲《我們是一家人》特別翻唱版將配上一段有關抗擊新冠疫情的視頻，由名人、一線衛生英雄、領導人和普通公眾共同演唱，以展示團結精神，共同應對當前和未來的全球公共衛生危機。

翻唱版將於11月9日發行，部分收入將捐贈給世衛組織基金會，用於支持應對2019冠狀病毒病，以及促進和保護全世界人民的健康。

在10月24日聯合國日之前發起的這一新倡議還將伴隨獨特的視頻和社交媒體活動，並發出大膽和充滿希望的團結、聯合和協作呼籲，以促進和保護地球上每個人的健康和福祉。

該活動的組織者希望世界各地的人們提交自己演唱《我們是一家人》的視頻，以便將其納入獨特和鼓舞人心的彙編視頻，並於2020年12月7日發行。

東南亞 須繼續保持警惕

世界衛生組織今天警告說，在東南亞地區新冠病例最近略有下降後，不要放鬆應對行動。

世衛組織東南亞區域有11個成員國----孟加拉國、不丹、朝鮮、印度、印度尼西亞、馬爾代夫、緬甸、尼泊爾、斯里蘭卡、泰國和東帝汶。世衛組織在所有11個會員國都設有國家辦事處。該區域辦事處的總部設在印度首都新德里。

世衛組織東南亞區域主任辛格（Poonam Khetrapal Singh）表示：“儘管最近幾週人數不斷下降，我們不應自滿。該地區仍報告大量新冠病例。我們需要繼續盡最大努力遏制這一大流行病。 ”

世衛組織東南亞區域連續第三週記錄的新冠病例數下降了6-8%，主要是由於印度和孟加拉國報告的病例減少。

該地區佔世界人口的四分之一，據報告，全球近4000萬新冠病例中有800多萬來自這一地區，大多數來自人口最多的國家，這些國家面臨著獨特的人口和地理挑戰。