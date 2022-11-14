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克魯茲也是共和黨票房毒藥？背書24人僅9人勝選

記者顏伶如／即時報導
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)被認為是繼川普之後的另一個共和黨「票房毒藥」，這次選舉為24名共和黨候選人背書，結果只有9人勝選。美聯社
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)被認為是繼川普之後的另一個共和黨「票房毒藥」，這次選舉為24名共和黨候選人背書，結果只有9人勝選。美聯社

共和黨在這次期中選舉表現不如預期，前總統川普面臨檢討聲浪，新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)報導，共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)被認為是繼川普之後的另一個共和黨「票房毒藥」，這次選舉為24名共和黨候選人背書，結果只有9人勝選。

報導指出，克魯茲以共和黨「影響人物」(influencer)自居，這次期中選舉把輔選重心放在眾議院，共24名共和黨候選人背書，加上自己共計25人，組成「克魯茲25人爭取2022勝利基金」(Cruz 25 for 22 Victory Fund)募款委員會，但獲得克魯茲背書的絕大多數候選人都落敗。

「克魯茲25人爭取2022勝利基金」成員當中，現任共和黨籍猶他州聯邦參議員李麥克(Mike Lee)是這次選舉獲得成功的少數成員之一。

報導指出，力挺克魯茲的「真實與勇氣」(Truth and Courage)超級政治行動委員會(super PACs)，這次選舉為三名候選人背書，結果只有佛州聯邦眾議員米爾斯(Cory Mills)勝選。

雖然背書結果不佳，但期中選舉投票日隔天，克魯斯9日在推特發文宣布，將親赴喬治亞州為進入第二輪投票的共和黨聯邦參議員候選人沃克(Herschel Walker)助選。

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