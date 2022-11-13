雷聲大雨點小？期中選舉策略失算 共和黨「開高走低」

專家指出，策略失算、錯誤解讀民調、同室操戈以及暗盤運作等等，導致共和黨在今年的期中選舉中結果未如預期。圖為亞利桑納州共和黨籍州長參選人雷克的選前造勢活動。(Getty Images)

9月中旬的某個夜晚，民主黨 國會競選委員會幾位主要領導人舉行了一場馬拉松式會議，試圖在日益險峻的情勢中制訂2022年期中選舉 的終極戰略。據「紐約時報」(New York Times)報導，這幾位要角要如何應對來勢洶洶的紅色浪潮，有兩種選擇擺在眼前：採取守勢策略，減少損失；或採取攻勢途徑，期望能保住目前些微的多數席次。

時間逐漸接近午夜，他們終於決定，管他的名嘴、民調和選情分析，民主黨要全力追求取得國會多數。身兼競選委員會主席的紐約州聯邦眾議員馬洛尼(Sean Patrick Maloney)提筆在白板上潦草地寫下：「相信」(BELIEVE)。

即使如此，民主黨的選情依然不被看好。紐時指出，共和黨 已準備好在投票日當晚舉行慶功晚會；民主黨籍眾議長裴洛西(Nancy Pelosi)則幾乎整天都關在民主黨總部的房間裡。就連民主黨內最樂觀的人也不敢相信後來的局面會對他們有利。

雖然8日的投票結果尚未全部揭曉，而馬洛尼本人也已確定落選，而民主黨在眾院的多數黨地位也岌岌可危，但民主黨還是創下20年來入主白宮之政黨在期中選舉中最好的成績。儘管內華達州的計票作業仍在進行中，喬治亞州的聯邦參議員席位下個月要複選，民主黨仍極有可能以51對49的比數維持參院的主導權，同時還贏得了好幾個州的州長選舉。

何以民主黨選情會逆轉，共和黨卻開高走低？背後許多因素，其實連民主黨都無法控制。最高法院推翻「羅訴韋德案」判決，剝奪民眾合法墮胎權利而激怒了選民；兩極分化，不受歡迎卻又陰魂不散的前總統川普，則提供了不受白宮歡迎的現成陪襯。

紐約時報訪問了70多位政黨策士、議員、現任及前任白宮官員，指出兩黨都有至關重要的戰術決定，也各自犯了策略失算、錯誤解讀民調、同室操戈及暗盤運作等錯誤，但最後共和黨錯失選舉大勝的良機。

拜登總統和民主黨主要領導人不顧部分黨內人士的猜疑和以經濟為重的呼聲，費時數月不屈不撓地將共和黨對手定義為受川普操控的極端分子。現在看來這項策略似乎奏效；儘管大多數選民對現任總統有諸多不滿，最後卻還是把票投給了民主黨，創下期中選舉使無先例的紀錄。

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