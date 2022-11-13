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川普養出的總統對手 德桑提斯成共和黨新楷模

編譯莊蕙嘉／綜合報導
德桑提斯（右）2018年競選州長時，川普多次站台。（美聯社）
德桑提斯（右）2018年競選州長時，川普多次站台。（美聯社）

期中選舉未如預期出現共和黨大勝的「紅潮」，只有佛州州長德桑提斯以近20個百分點的差距打敗民主黨對手，是共和黨此次最亮眼的一仗，他也被視為2024年問鼎白宮的主要人選之一，令有意再度參選的前總統川普相當忌憚。四年前川普曾為他站台，今年德桑提斯卻與他畫清界線，兩人和樂情景已不復見。

支持者挺拚大位

8日的選舉之夜，德桑提斯在確定勝選後表示：「當我們的國家因為華府領導無方而陷入困境之際，感謝你們願意再給我們勝利與時間。」

州長任期是四年，但是此刻台下的支持者卻高喊「再兩年！」這意味著，支持者早就同意他兩年後轉戰總統大位。他在競選期間也絕口不提「做好做滿」，核心幕僚透露他預計在5月佛州議會選舉結束後宣布參選。

美國佛州州長德桑提斯。(Getty Images)
美國佛州州長德桑提斯。(Getty Images)

44歲的德桑提斯是義大利裔移民後代，畢業於耶魯大學和哈佛大學法學院。他曾在海軍服役，曾任精銳的「海豹部隊」法律顧問，2007年派往伊拉克一年。他於2012年當選聯邦眾議員，然後共同創設立場極端保守的「自由黨團」，且開始跟川普培養交情。2018年德桑提斯一度想選聯邦參議員，但因魯比歐宣布要競選連任而退選。

川普站台助險勝

同年他轉戰佛州州長選舉，時任總統川普大力為他站台。但德桑提斯和民主黨對手吉倫的票數過於接近，依法重新計票，最後以僅僅0.4個百分點的差距險勝。川普將德桑提斯逆轉勝攬為自己的功勞，兩人關係朝親密盟友更上一層樓。德桑提斯也支持川普許多政策。

德桑提斯（中）和川普（左）曾是政治盟友。（美聯社）
德桑提斯（中）和川普（左）曾是政治盟友。（美聯社）

四年來，德桑提斯的施政成果有褒有貶。他提高教師薪資，重視佛州「大沼澤地」保護工作，以及支持醫療用大麻，為他贏得民心；但他應對疫情的立場也招致質疑，包括去年反對學校強制學生在校戴口罩，反對居家避疫等公衛措施。

消極抗疫曾挨告

雖然他的抗疫政策一度被一群佛州家長告上法院，不過美國有線電視新聞網(CNN)政治評論員艾哲洛分析，在關鍵時刻與場所，德桑提斯作出了正確的決策，例如有效控制養老院的疫情惡化。

新聞網站Vox報導，德桑提斯的成功連任，顯示他把佛州「從搖擺州變成紅州」，連傳統民主黨票倉邁阿密-戴德郡都被他拿下，無疑是共和黨今年選戰楷模，聲勢扶搖直上。

時任美國總統川普（右）2018年為德桑提斯競選佛州州長背書。（美聯社）
時任美國總統川普（右）2018年為德桑提斯競選佛州州長背書。（美聯社）

德桑提斯和川普的身家背景、成長歷程及政途都不相同，出身中產階級家庭的他學業優異，軍旅生涯獲頒多枚獎章，初次參選眾議員就當選，如今更成為共和黨的當紅炸子雞。他娶了貌美如花的佛州地方電視台前主播為妻，育有三個小孩，儼然人生勝利組。

「經濟學人」雜誌分析，德桑提斯和川普最大的不同，在於前者是個精明的政客，透過實踐「更有效率的川普主義」，達到一連串的政治成功。

德桑提斯8日確定勝選後，帶著家人上台謝票。(Getty Images)
德桑提斯8日確定勝選後，帶著家人上台謝票。(Getty Images)

已成川普假想敵

川普已迫不及待對頭號假想敵開炮。川普10日批評德桑提斯「只是個平庸的州長」，說他耍花招，忘記四年前自己拉他一把的恩情。

早在選戰期間，川普對德桑提斯就沒好話，用他的姓氏取了諧音綽號「德假正經」(Ron DeSanctimonious)，還宣稱手上握有不利資料，警告他最好不要想選2024，「我不知道他是否要選，我認為如果他參選，可能會讓自己傷得很重」。

川普不言自證，他已把德桑提斯視為強勁對手。

時任總統的川普(右)2019年赴佛州視察颶風災情，德桑提斯州長在場相迎。(美聯社...
時任總統的川普(右)2019年赴佛州視察颶風災情，德桑提斯州長在場相迎。(美聯社)

德桑提斯 川普 佛州

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