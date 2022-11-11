我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國縮短入境隔離兩天 由「7+3」改「5+3」

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

民主黨密西根大勝 女州長惠特默成焦點 12女州長創紀錄

編譯柯立偉／綜合10日電
州長選舉，現任民主黨籍的密西根州州長惠特默，以54.5%的得票率當選。(美聯社)
州長選舉，現任民主黨籍的密西根州州長惠特默，以54.5%的得票率當選。(美聯社)

密西根州州長選舉投票結果出爐，現任民主黨籍州長惠特默(Gretchen Whitmer)不只以54.5%的得票率遠超共和黨籍對手迪克森(Tudor Dixon)的43.9%，還帶領民主黨一舉奪下州參眾兩會多數，成為40年來密西根首次的一致政府，使惠特默成為全國選戰的焦點；同時，放眼全國共有12位女性州長當選，寫下紀錄。

惠特默在9日發表勝選感言時說：「在面對看似不可能的情況下達成了非凡的成就，這正是我們密西根的精神，希望大家相信我，也相信自己。」

密西根州聯邦參議員黛比‧史泰比諾(Debbie Stabenow)說：「對於惠特默州長而言，這無疑是個美好的夜晚；不僅在密西根州，放眼全國各地，她都有望成為我們的下一代領導人。」

民主黨策士威利(Alexis Wiley)指出，惠特默此次在州層級選舉中帶領民主黨奪得絕對勝利，對她鞏固全國性聲望非常有幫助；威利說：「這絕對讓他登上頂峰，全國現在有哪個民主黨州長不只連任成功，還幫助本黨奪得地方議會的多數？毫不誇張地說，所有密西根州的民主黨人都是沾她的光才勝選。」

曾任前總統歐巴馬選舉團隊高層顧問的民主黨策士艾哲洛(David Axelrod)也說：「當人們討論未來國家領導人時，惠特默毫無疑問地會成為必然提到的人選之一，她在整體不利於民主黨的政治逆風下獲得一次令人印象深刻的勝利。」

不過，共和黨人對她仍有微詞；前密西根共和黨執行董事羅伊(Jason Roe)說：「惠特默看起來確實像一位有成就、有能力的領導人，但就實際政績而言卻沒什麼值得炫耀的；她之所以聲名大噪，是因為疫情期間實施嚴格居隔令，但這導致密西根的孩子們長時間失學、大量企業倒閉；雖然對於民主黨人而言，這是加分，不是扣分。」

除了惠特默的密西根以外，阿拉巴馬、阿肯色、亞利桑納、愛阿華、堪薩斯、緬因、新墨西哥、南達科他、紐約、麻州、俄勒岡等州，均選出女性州長，是美國開國以來同時最多女性任州長的時期；其中除阿拉巴馬、愛阿華、堪薩斯、緬因、新墨西哥、南達科他、紐約由現任女州長連任外，其他均為新任。

民主黨 密西根州 共和黨

上一則

自由黨團盯麥卡錫「想當議長 與我合作」

下一則

紅潮沒發生 盟友勸川普「延後宣布」再選總統

延伸閱讀

親密關係生變？梅鐸媒體帝國痛批川普是輸家

親密關係生變？梅鐸媒體帝國痛批川普是輸家
德桑提斯強勢連任州長被拱選2024 川普酸「德假正經」

德桑提斯強勢連任州長被拱選2024 川普酸「德假正經」
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨208席 民主黨185席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨208席 民主黨185席
「史上首位」非裔州長、女同志州長、Z世代議員… 期中選舉締紀錄

「史上首位」非裔州長、女同志州長、Z世代議員… 期中選舉締紀錄

熱門新聞

民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨208席 民主黨185席

2022-11-10 11:34
共和黨俄州參議員候選人范斯。(美聯社）

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

2022-11-09 13:00
紐約州長候選人：共和黨李修頓(左)、民主黨霍楚(右)。(美聯社)

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

2022-11-09 14:01
川普傳出對期中選舉結果不如預期暴怒。Getty Images

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

2022-11-09 12:22
美國總統拜登。（歐新社）

FT對美期中選舉三結論之一：拜登再次跌破眾人眼鏡

2022-11-09 08:04
超市架子上標榜「幫助增強免疫力」的商品琳瑯滿目，但通過汲取食物中的維生素和礦物質，就能擁有健康身體嗎？專家來解答。(Pexels)

快看世界／吃增強免疫食物 沒做對這點等同徒勞

2022-11-03 12:23

超人氣

更多 >
潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」

潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」
護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停
MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統

MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統
10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點
世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因