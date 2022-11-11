民主黨密西根大勝 女州長惠特默成焦點 12女州長創紀錄

州長選舉，現任民主黨籍的密西根州州長惠特默，以54.5%的得票率當選。(美聯社)

密西根州 州長選舉投票結果出爐，現任民主黨 籍州長惠特默(Gretchen Whitmer)不只以54.5%的得票率遠超共和黨 籍對手迪克森(Tudor Dixon)的43.9%，還帶領民主黨一舉奪下州參眾兩會多數，成為40年來密西根首次的一致政府，使惠特默成為全國選戰的焦點；同時，放眼全國共有12位女性州長當選，寫下紀錄。

惠特默在9日發表勝選感言時說：「在面對看似不可能的情況下達成了非凡的成就，這正是我們密西根的精神，希望大家相信我，也相信自己。」

密西根州聯邦參議員黛比‧史泰比諾(Debbie Stabenow)說：「對於惠特默州長而言，這無疑是個美好的夜晚；不僅在密西根州，放眼全國各地，她都有望成為我們的下一代領導人。」

民主黨策士威利(Alexis Wiley)指出，惠特默此次在州層級選舉中帶領民主黨奪得絕對勝利，對她鞏固全國性聲望非常有幫助；威利說：「這絕對讓他登上頂峰，全國現在有哪個民主黨州長不只連任成功，還幫助本黨奪得地方議會的多數？毫不誇張地說，所有密西根州的民主黨人都是沾她的光才勝選。」

曾任前總統歐巴馬選舉團隊高層顧問的民主黨策士艾哲洛(David Axelrod)也說：「當人們討論未來國家領導人時，惠特默毫無疑問地會成為必然提到的人選之一，她在整體不利於民主黨的政治逆風下獲得一次令人印象深刻的勝利。」

不過，共和黨人對她仍有微詞；前密西根共和黨執行董事羅伊(Jason Roe)說：「惠特默看起來確實像一位有成就、有能力的領導人，但就實際政績而言卻沒什麼值得炫耀的；她之所以聲名大噪，是因為疫情期間實施嚴格居隔令，但這導致密西根的孩子們長時間失學、大量企業倒閉；雖然對於民主黨人而言，這是加分，不是扣分。」

除了惠特默的密西根以外，阿拉巴馬、阿肯色、亞利桑納、愛阿華、堪薩斯、緬因、新墨西哥、南達科他、紐約、麻州、俄勒岡等州，均選出女性州長，是美國開國以來同時最多女性任州長的時期；其中除阿拉巴馬、愛阿華、堪薩斯、緬因、新墨西哥、南達科他、紐約由現任女州長連任外，其他均為新任。