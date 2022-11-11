3關鍵州亞州、內州、喬州 牽動參院控制權

喬州民主黨現任參議員沃諾克(左)與共和黨挑戰者沃克(右)的第二輪決選投票為12月6日。(路透)

國會參院控制權之爭，截至10日晚，民主黨已鎖定48席，共和黨 則拿下49席，兩黨都需要再獲得兩席才能控制參院，亞利桑納、內華達、喬治亞最後三個關鍵州的選舉結果至關重要。

亞利桑納州民主黨參議員凱利(Mark Kelly)暫以51.4%對46.4%票數領先於共和黨候選人馬斯特斯(Blake Masters)，拜登在2020年以不到一個百分點的差距拿下贏得了亞利桑納。

內華達州民主黨現任議員馬斯托(Catherine Cortez Masto)得票暫時落後共和黨的賴克紹(Adam Laxalt)。

在此情況下，進入延長賽的喬州 成為兩黨致勝的重中之重，民主黨現任參議員沃諾克(Raphael Warnock)與共和黨挑戰者沃克(Herschel Walker)的第二輪決選投票為12月6日。

儘管沃諾克的競選經理富爾克斯(Quentin Fulks)在10日發出的備忘錄裡，信心滿滿的認為沃諾克會勝選連任；且同時採取策略，直指沃克完全沒有資格勝任參議員。

目前沃諾克在亞特蘭大地區各郡取得優勢，但沃克則擴大共和黨在保守的農村的領先局面，甚至向有利共和黨的方向發展。

投票率將再次成為關鍵，沃諾克10日下午在亞特蘭大舉行集會，開始決賽競選活動。白宮表示，如沃諾克提出要求，拜登總統會為他站台。至於沃克雖然獲得前總統川普 的支持，但目前仍不知道川普會否在決選前為他站台。

消息人士指出，喬州共和黨內部紛紛指責川普。原因是川普與共和黨籍喬州州長坎普(Brian Kemp)關係惡劣，在共和黨州長初選時，川普力挺喬州聯邦參議員普度(David Perdue)挑選爭取連任的坎普；但坎普勝出，且在期中選舉中成功連任。

內華達州民主黨現任議員馬斯托(右)得票暫時落後共和黨的賴克紹(左)。(美聯社)

共和黨內部的分歧導致喬州兩個國會參議院席位完全敗給民主黨，其中一個便是沃諾克在2020年的選舉周期裡擊敗了爭取連任的共和黨洛夫勒(Kelly Loeffler)，變相讓共和黨失去參院控制權。

此外，川普在2020年大選敗給拜登後的「偷竊選舉論」，導致喬州許多共和黨選民留在家中，也不利沃克。史考特將沃克相對較差的表現歸咎於沒有足夠共和黨人到來投票。