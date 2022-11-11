德桑提斯老婆是前主播 替他擦亮形象 影響力如南西雷根

佛州州長德桑提斯現為共和黨內超級明星，他的妻子（右）甚至被比喻像是雷根的妻子南西，都想當第一夫人，也具有影響丈夫的能力。（美聯社)

44歲的共和黨 籍佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)出身中產階級家庭，卻有著耶魯大學、哈佛大學法學院傲人學歷，但受到電影「軍官與魔鬼」(A Few Good Men)啟發而加入美國海軍。他的42歲妻子凱西‧布萊克(Casey Black)曾任傑克遜維爾(Jacksonville)地方電視台新聞主播，被喻為佛州 知名度最高的電視人物之一。

1家5口是夢幻家庭範本

德桑提斯與布萊克在高爾夫練習場相識，交往一年後2010年於奧蘭多(Orlando)迪士尼世界(Disney World)舉辦純白色的夢幻婚禮。結婚12年後的現在，兩人儼然已成共和黨內的黃金夫妻檔。德桑提斯夫妻育有兩女一子，一家五口被形容為「為選舉廣告宣傳單量身訂做的組合」。

德桑提斯以得票率領先對手約19%的姿態輕鬆連任，勝出幅度創下佛州州長選舉20年來最高紀錄，不少政治觀察家開始評估德桑提斯一家是否將成為美國下一個「第一家庭」( First Family)。

根據共和黨2024年大選初期選民民調，絕大多數共和黨受訪者認為應該代表共和黨參選總統的第一人選是川普，德桑提斯緊追在後。

消息人士與德桑提斯前任幕僚、前任同事紛紛指出，協助夫婿登上白宮寶座，是布萊克長久以來的心願。知情人士說，布萊克是德桑提斯最核心的顧問與幕僚，也是德桑提斯團隊的實質工作人員，德桑提斯的成功來自於妻子的影響與督促，如同前美國第一夫人南西‧雷根(Nancy Reagan)對雷根總統的影響。

以夫之名主辦多場募款

2021年10月，德桑提斯宣布妻子得了乳癌，今年3月宣布癌細胞已完全消除。雖然健康出狀況，布萊克仍積極參與丈夫的選舉活動，包括幫忙回覆電郵。

外表亮麗、口才便給的布萊克，以丈夫名義主辦多場募款活動，包括為癌症研究募款、伊恩颶風(Hurricane Ian)災後重建募款。

布萊克也運用電視主播專業技巧，為德桑提斯擦亮媒體形象。

曾在佛州地方電視台WJXT與布萊克共事的前任同事今年稍早接受「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌專訪時說，曾與其他同事聊到「凱西想當參議員夫人」，但同事回答「錯，她真正想當的是總統夫人」。

德桑提斯從政資歷其實不深，卻在極短時間內成為政治明星，十年之間從聯邦檢察官成為州長。他在2012年參選佛州第六選區聯邦眾議員勝利，任職六年之後便參選佛州州長，競選時獲得當時總統川普的背書。