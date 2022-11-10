MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統

費特曼挺過中風，在賓州聯邦參議員選舉上演逆轉勝，如今有媒體點名他是角逐總統可能人選。(美聯社)

53歲賓州 副州長費特曼(John Fetterman)今年5月中風，在賓州聯邦參議員選舉中卻上演逆轉勝，擊敗獲得前總統川普背書的共和黨 對手奧茲(Mehmet Oz)。MSNBC新聞頻道主播凱蒂‧圖爾(Katy Tur)9日在新聞評論節目中說，費特曼有辦法在賓州深紅選區贏得選民支持，戰功卓越，已經讓他躍升民主黨 內可能角逐白宮大位的可能人選。

費特曼為民主黨攻下原本共和黨籍賓州聯邦參議員杜美(Pat Toomey)的席次，圖爾表示，在傾向支持共和黨的賓州深紅選區，費特曼經過聯邦參議員這場選戰之後，未來政治生涯可能獲得更上一層樓發展，包括有朝一日問鼎白宮。

圖爾在評論中說，費特曼的勝選讓民主黨看到新的領導契機，「未來在某個時間點，費特曼可能角逐總統」。她表示，費特曼這次在賓州的得票表現，超越了拜登總統與前總統川普在賓州的紀錄。

前任白宮發言人莎奇(Jen Psaki)在節目中說，費特曼是靠真誠打動了選民。她說，民主黨從費特曼身上必須記取的教訓是，他在全州各地到處拜票，每一個角落都不放過，而且他以真實面目與民眾接觸，民眾在選舉場合遇到他，就像在酒吧或餐廳碰到他一樣。

莎奇說：「選民眼睛是非常雪亮的，可以把你完全看穿，民主黨必須記得這一點。選民知道這是他們認識的人，知道他要做什麼事，這就是政治的最終意義。」

MSNBC新聞頻道主播安德瑞亞‧密契爾(Andrea Mitchell)在評論中也表示，對於採訪賓州選舉擁有多年經驗，費特曼成功贏得賓州選民支持的表現，令人刮目相看。

密契爾說，今年投入許多時間報導期中選舉以及賓州選情，數十年前新聞記者的生涯起點就從採訪賓州選舉開始，費特曼這次對於沒有上過大學的白人選票，表現明顯超過民主黨之前水準，比拜登及川普表現都還要好，在城市都會區以及幾個郡的表現，同樣有聲有色。

密契爾說，費特曼勝選主要關鍵在於，許多賓州選民比較青睞費特曼，而不是奧茲。她說，這是因為共和黨在賓州推派極端主義路線候選人的緣故，奧茲與角逐賓州州長的川普鐵粉馬斯特里亞諾(Doug Mastriano)對墮胎問題的立場都是如此。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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