共和黨卡位戰 麥卡錫鎖定眾院議長 積極展開布局

共和黨眾議員麥卡錫可望成為新眾院的議長，已積極展開布局。 （Getty Images）

共和黨 是否控制國會眾院 仍未有定案，但在普遍看好下已觸發黨內的卡位戰，包括眾院議長、多數黨領袖、黨鞭等位置。

眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)一直志在成為議長，但他正面對黨內一個支持前總統川普的極右派挑戰，為此他已迅速行動，鎖定支持他的選票。

麥卡錫9日上午已不停與親密的顧問及心腹通電話，消息指他已成立一個小組，確保獲得218個(即過半數)當選及現任共和黨眾議員 投票支持他成為議長，已有眾議員承諾支持他。

但麥卡錫能否輕鬆出任議長，很大程度上取決於共和黨能否取得眾院大多數及潛在多數席位的規模；如果共和黨只是微弱多數，那麼支持川普的「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)就會成為攔路虎。

熟悉該核心小組的消息人士表示，如果麥卡錫不向他們做出讓步，約有24名現任及當選的眾議員投票反對，他們目前正討論推出人選挑戰麥卡錫。

佛州共和黨籍國會眾議員蓋茨(Matt Gaetz)最明確反對麥卡錫，儘管他不是該核心小組成員，但關係密切。

這個核心小組提出的要求，其中一個是讓個別成員能夠容易提出要求投票罷免議長，但這是麥卡錫一直反對的。另外小組也要求，讓更多小組成員成為眾院委員會委員；放慢立法進程，給他們更多時間來審查甚至沒有爭議的法案。部分強硬派還可能要求承諾推動調查及彈劾總統拜登及其內閣成員。

匿名人士指出，麥卡錫與這個核心小組長期保持良好關係，應可解決紛擾，問題在於須作出多少讓步。

在麥卡錫出任議長後，眾院多數黨領袖角色也成為競爭目標，現任黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)9日正式宣布競逐。

他在給共和黨國會眾議員的信件說，美國人民應該擁有一個能夠推動履行競選承諾的眾院。又說作為多數黨領袖，他會不懈努力，向全國展示如何解決家庭面臨的問題，也會不懈地監督本屆政府。

他在接受福斯新聞訪問時表示，會支持麥卡錫擔任議長。

至於爭取史卡利斯遺下的黨鞭角色，共和黨全國國會委員會主席艾默(Tom Emmer)已宣布參選，且被認為具有優勢。但川普盟友、保守派眾院共和黨研究委員會主席班克斯(Jim Banks)、現任副黨鞭弗格森(Drew Ferguson)等也加入戰局。

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