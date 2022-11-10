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期中選舉還沒分出勝負 參院「關鍵3州」選戰激烈

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「史上首位」非裔州長、女同志州長、Z世代議員… 期中選舉締紀錄

編譯陳韻涵／綜合9日電
馬里蘭州首位非裔州長摩爾。(美聯社)
馬里蘭州首位非裔州長摩爾。(美聯社)

在8日的期中選舉中，多位候選人不僅勝選，還締造歷史；阿肯色、紐約和麻州選出首位女州長，馬里蘭出現首位非裔州長，且頭一遭有Z世代(1990年代末至2010年代前期出生者)議員進入國會。

這場期中選舉以多元候選人創造歷史。LGBTQ勝利基金(LGBTQ Victory Fund)表示，全美50州首次都有同志、雙性戀、跨性別及酷兒(LGBTQ)競選公職，這類候選人的比率較2020年增加18%，許多人受到共和黨州攻擊該群體而參選。

羅格斯大學(Rutgers University)美國女性與政治中心主任戴比‧魏爾許(Debbie Walsh)表示，這場選舉的女性州長參選人數刷新紀錄，但聯邦參眾院的女性候選人分別比2018年和2020年最高紀錄來得少。

以下是8日寫歷史的候選人： 

●44歲的民主黨州長候選人摩爾(Wes Moore)初入政壇便獲選為馬里蘭首位非裔州長且是全美唯一的非裔州長。摩爾成為1865年至1877年「美國重建時期」(Reconstruction)以來，全美第三位民選非裔州長，前兩人是麻州的派翠克(Deval Patrick)和維吉尼亞州的懷爾德(Douglas Wilder)。

阿肯色首位女州長莎拉‧桑德斯。(美聯社)
阿肯色首位女州長莎拉‧桑德斯。(美聯社)

●曾任白宮發言人的40歲莎拉‧桑德斯(Sarah Sanders)成為阿肯色首位女性州長，她是該州前州長哈克比(Mike Huckabee)的女兒。 

麻州首位公開出櫃的女州長茂拉‧希利。(美聯社)
麻州首位公開出櫃的女州長茂拉‧希利。(美聯社)

●51歲的麻州檢察長茂拉‧希利(Maura Healey)成為首位公開出櫃的女州長，也是該州首位女州長。

●45歲的聯邦眾議員穆林(Markwayne Mullin)成為近20年來，首位代表奧克拉荷馬州進入聯邦參院的契洛基族(Cherokee Nation)北美原住民參議員。

25歲的佛州民主黨人佛洛斯特(中)成為進軍國會的首位Z世代(1996年後出生)眾...
25歲的佛州民主黨人佛洛斯特(中)成為進軍國會的首位Z世代(1996年後出生)眾議員。(美聯社)

●25歲的民主黨佛洛斯特(Maxwell Frost)成為進軍國會的首位Z世代(1996年後出生)眾議員。

紐約州首位女州長凱西‧霍楚。(Getty Images)
紐約州首位女州長凱西‧霍楚。(Getty Images)

●64歲的凱西‧霍楚(Kathy Hochul)此次當選為紐約首位民選女州長。霍楚現為紐約州長，但她是因為前州長葛謨(Andrew Cuomo)因性醜聞請辭而繼任為紐約首位女州長。

●54歲的佛蒙特州參議會臨時議長貝卡‧巴林特(Becca Balint)成為該州首位民選的女性眾議會議長，且是該州首位公開出櫃的議長。

●40歲的凱蒂‧布里特(Katie Britt)成為首位代表阿拉巴馬州的女性聯邦參議員。

●34歲的賓州議會州眾議員薩默‧李伊(Summer Lee)成為代表賓州進入聯邦眾院的首位非裔女性眾議員。

●39歲的瓜地馬拉移民二代黛莉亞‧羅米瑞茲(Delia Ramirez)成為伊利諾州首位拉丁裔女性眾議員。

眾議員 非裔 麻州

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