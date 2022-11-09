川普表態力挺 麥卡錫將成為新一屆國會眾院議長

期中選舉8日投票結果變天，共和黨眾院領袖麥卡錫(右)將成為新一屆國會的眾議長，位高權重。(美聯社)

前總統川普 8日表示，若共和黨 拿下國會眾院多數，他力挺目前少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy，加州)出任下屆新眾院議長；參院方面，川普表示，只好「湊合著」讓麥康諾 (Mitch McConnell，肯塔基州)續當共和黨領袖兩年；共和黨正在打基礎，一旦奪回眾院多數，要對拜登政府乃至總統家人，發動數十起調查。

川普：麥康諾暫留兩年

華爾街日報(WSJ)8日報導，川普7日夜裡在俄亥俄州造勢結束，坐自家飛機返回佛州，在機上戲說自己可能下周宣布再戰白宮；川普自稱再選會再贏，屆時自己居總統之位，會說只要麥康諾還是參院領袖，法案就別送過來給他(指簽字立法成功)，另外麥康諾很快就會滾蛋。麥康諾辦公室對此不予置評。

期中選舉8日投票結果變天，共和黨眾院領袖麥卡錫(左)將成為新一屆國會的眾議長，位高權重。右為聯邦參議員麥康諾，可能成為新國會的參院多數黨領袖。圖為麥康諾與麥卡錫兩人去年5月赴白宮開會。(路透)

因2021年國會山莊暴亂案，麥康諾批評川普，川普至今對麥康諾餘恨未消，這次期中選舉，兩人分別支持不同候選人，若共和黨取得參院多數，兩人打算宣稱功勞在己。

期中選後，國會兩院政黨領導層改選很快就會展開，據估麥康諾會繼續在參院掌權；但在川普鼓勵下，佛州聯邦參議員史考特(Rick Scott)若連任成功，有意挑戰麥康諾。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，共和黨期中選舉拿下眾院，可料想會祭出一堆偵辦行動，可能還有彈劾；共和黨議員們1月就想對拜登總統之子杭特(Hunter Biden)的經商活動，舉辦聽證會，還想發動大規模調查，追究美國撤離阿富汗事件，另設新委員會，調查中國在美的政治、經濟影響力。

共和黨多年來譴責杭特趁乃父在歐巴馬時代任副總統之便，以經商名義為個人撈錢，但遭杭特斷然否認。

前總統川普8日在佛州棕櫚灘市投票後對媒體發表談話。(Getty Images)

麥卡錫：設委員會專盯中國

麥卡錫曾在「福斯新聞網」(Fox News)上表示，眾院若由共和黨掌權，將設立特別委員會，專盯中國，以因應中方偷竊美國智慧財產的疑慮，還有如何才能鞏固國內供應鏈、解決美國經濟對中貿易的依賴。共和黨眾議員沃茲(Michael Waltz，佛州)指出，共和黨將致力把供應鏈「帶回國內」，大力監管外資投資於美國重大產業，以及美國投資於外國關鍵產業。