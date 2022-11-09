我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

期中選舉對經濟的意義？ 5大方向影響財政格局

22共和黨州務卿候選人 半數挺川普「選舉被竊論」

編譯盧炯燊／綜合8日電
在亞利桑納州競逐州務卿的共和黨籍州眾議員芬臣(左)曾參加去年1月6日國會暴動發生前舉行的集會，他從不承認拜登在該州勝選。(路透)
在亞利桑納州競逐州務卿的共和黨籍州眾議員芬臣(左)曾參加去年1月6日國會暴動發生前舉行的集會，他從不承認拜登在該州勝選。(路透)

通常在選舉中不起眼的州務卿在今年的期中選舉扮演了關鍵角色，因為州務卿在大多數州是監督該州投票系統的最高選務官員；在一些關鍵的搖擺州，共和黨人已提名了支持2020年總統「選舉偷竊論」的州務卿候選人；據統計，在角逐州務卿的22名共和黨候選人裡，有一半是重複前總統川普的「選舉偷竊論」，其中有七人甚至支持推翻2020年總統選舉結果。

關鍵州之一的亞利桑納，競逐州務卿的共和黨籍州眾議員芬臣(Mark Finchem)就曾參加1月6日國會暴動發生前舉行的集會，他一直表示不會證明拜登在該州勝選。內華達州角逐州務卿的共和黨馬贊特(Jim Marchant)也是同一說法。

新墨西哥州原共和黨州務卿曾向最高法院上訴，要求推翻拜登勝選但失敗，現在他面對民主黨籍的特魯希略 (Audrey Trujillo) 挑戰。

一貫搖擺不定的密西根州，共和黨籍州務卿卡拉莫(Kristina Karamo)堅稱，拜登並沒有在該州勝出，儘管他贏得了超過 15萬4000票。

此外，在一些競爭較弱的州份，類似的選舉陰謀論者極有機會勝出，這包括懷俄明、阿拉巴馬。

在一些州份，州務卿不監督選舉，例如賓夕法尼亞州，是由州長任命州務卿監督投票，該州競逐連任的共和黨州務卿馬斯特里亞諾(Doug Mastriano)就曾安排公共汽車，運載民眾參加1月6日支持川普的集會，他後來更清理該州選民名冊，大約880萬選民要重新登記。

威斯康辛州由兩黨選舉委員會監督選舉，但控制州議會的共和黨人試圖立法作出改變，但民主黨籍州長埃弗斯(Tony Evers)全力阻止了法案：今次期中選舉他面對川普支持的米歇爾斯(Tim Michels)挑戰，若他勝選，共和黨籍的州務卿勢將負責監督選舉。

不過也有共和黨籍州務卿並不支持川普的陰謀論，最突出的就是喬州，州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)就拒絕川普要求「找到足夠票數」，支持他在該州勝出，結果惹怒了川普。

選舉創新中心(The Center for Election Innovation & Research)的執行主任貝克爾(David Becker)認為，共和黨人勝出州務卿的影響很深遠，因為他們會執著於「只有當我的候選人獲勝，選舉才是合法的」，如果是民主黨人獲勝則會拒絕承認。

共和黨 川普 拜登

上一則

紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

下一則

華爾街日報：民主黨漸流失少數族裔票源

延伸閱讀

曾任川普白宮發言人 桑德斯當選阿肯色州州長

曾任川普白宮發言人 桑德斯當選阿肯色州州長
民主黨鐵票縮水 WSJ：少數族裔票源漸流失

民主黨鐵票縮水 WSJ：少數族裔票源漸流失
佛州州長德桑提斯將連任成功 被川普警告2024別選總統

佛州州長德桑提斯將連任成功 被川普警告2024別選總統
先說先贏？川普再發文暗批：期中選舉也會有舞弊問題

先說先贏？川普再發文暗批：期中選舉也會有舞弊問題

熱門新聞

無糖汽水(diet soda)使用甜味劑(sweetener)，近來不少研究指出其不利於腸道中重要蛋白的形成。(Pixabay)

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

2022-11-02 12:12
民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨171席 民主黨139席

2022-11-09 00:47
超市架子上標榜「幫助增強免疫力」的商品琳瑯滿目，但通過汲取食物中的維生素和礦物質，就能擁有健康身體嗎？專家來解答。(Pexels)

快看世界／吃增強免疫食物 沒做對這點等同徒勞

2022-11-03 12:23
紐約州長候選人：共和黨李修頓(左)、民主黨霍楚(右)。(美聯社)

不斷更新／州長最新開票情況 紐約州長霍楚勝選

2022-11-08 23:41
國會大廈。(美聯社)

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

2022-11-07 09:26
前總統川普。美聯社

CNN：川普不願公布稅表的五個真正理由

2022-11-01 14:47

超人氣

更多 >
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨171席 民主黨139席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨171席 民主黨139席
不斷更新／州長最新開票情況 紐約州長霍楚勝選

不斷更新／州長最新開票情況 紐約州長霍楚勝選
賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？

賣豪宅逛華人超市 張藝謀移民美國？