22共和黨州務卿候選人 半數挺川普「選舉被竊論」

在亞利桑納州競逐州務卿的共和黨籍州眾議員芬臣(左)曾參加去年1月6日國會暴動發生前舉行的集會，他從不承認拜登在該州勝選。(路透)

通常在選舉中不起眼的州務卿在今年的期中選舉扮演了關鍵角色，因為州務卿在大多數州是監督該州投票系統的最高選務官員；在一些關鍵的搖擺州，共和黨 人已提名了支持2020年總統「選舉偷竊論」的州務卿候選人；據統計，在角逐州務卿的22名共和黨候選人裡，有一半是重複前總統川普 的「選舉偷竊論」，其中有七人甚至支持推翻2020年總統選舉結果。

關鍵州之一的亞利桑納，競逐州務卿的共和黨籍州眾議員芬臣(Mark Finchem)就曾參加1月6日國會暴動發生前舉行的集會，他一直表示不會證明拜登 在該州勝選。內華達州角逐州務卿的共和黨馬贊特(Jim Marchant)也是同一說法。

新墨西哥州原共和黨州務卿曾向最高法院上訴，要求推翻拜登勝選但失敗，現在他面對民主黨籍的特魯希略 (Audrey Trujillo) 挑戰。

一貫搖擺不定的密西根州，共和黨籍州務卿卡拉莫(Kristina Karamo)堅稱，拜登並沒有在該州勝出，儘管他贏得了超過 15萬4000票。

此外，在一些競爭較弱的州份，類似的選舉陰謀論者極有機會勝出，這包括懷俄明、阿拉巴馬。

在一些州份，州務卿不監督選舉，例如賓夕法尼亞州，是由州長任命州務卿監督投票，該州競逐連任的共和黨州務卿馬斯特里亞諾(Doug Mastriano)就曾安排公共汽車，運載民眾參加1月6日支持川普的集會，他後來更清理該州選民名冊，大約880萬選民要重新登記。

威斯康辛州由兩黨選舉委員會監督選舉，但控制州議會的共和黨人試圖立法作出改變，但民主黨籍州長埃弗斯(Tony Evers)全力阻止了法案：今次期中選舉他面對川普支持的米歇爾斯(Tim Michels)挑戰，若他勝選，共和黨籍的州務卿勢將負責監督選舉。

不過也有共和黨籍州務卿並不支持川普的陰謀論，最突出的就是喬州，州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)就拒絕川普要求「找到足夠票數」，支持他在該州勝出，結果惹怒了川普。

選舉創新中心(The Center for Election Innovation & Research)的執行主任貝克爾(David Becker)認為，共和黨人勝出州務卿的影響很深遠，因為他們會執著於「只有當我的候選人獲勝，選舉才是合法的」，如果是民主黨人獲勝則會拒絕承認。