馬州州長選舉 摩爾有望成首位非裔州長

美聯社預測摩爾勝選，將成為馬州首位非裔州長。（記者張筠 / 攝影）

期中選舉8日登場，馬州 州長選舉備受矚目，截至發稿前，雖然民主黨 州長候選人摩爾(Wes Moore)得票率落後，但美聯社(AP)已預測他擊敗對手考克斯(Dan Cox)，即將成為馬州首名非裔州長；馬州蒙郡和喬治王子郡的現任民主黨籍郡長連任概率大。

馬州今年逾17萬2000位選民已提早投票，部分華裔選民8日表示，現任共和黨 州長霍根(Larry Hogan)八年來的治理成績優異，如今期待馬州迎來新改變，支持摩爾成為馬州首位非裔州長，並期待他與有望成為馬州首位亞裔副州長的搭檔米勒(Aruna Miller)更多為少數族裔發聲。

馬州今年迎來多項重要選舉，包括州長和副州長、州檢察長、州主計長的改選，選民也將重新選出州議會中的188個席位，並決定八個選區的國會眾議員，以及各地方政府的民選官員。

馬州今年的計票工作有大改變，法官允許州選舉委員會提早統計郵寄選票(mail-in ballot)，目前馬州24個郡市中已有11個開始統計，包括與華府相鄰的多個郡市，不過並非所有郡市都提前進行，且郵寄選票將陸續寄達，部分激烈的選戰結果預計要在未來幾日才能出爐。

今年馬州州府的三場選戰都將由「初學者」(first-timer)領導，不過「政治新手」摩爾在選舉前的多項民調中，領先對手考克斯30多個百分點，而馬州註冊選民中，民主黨為共和黨的兩倍，選舉專家分析表示極右派考克斯幾乎沒有勝算。

馬州現任檢察長佛羅許(Brian Frosh)期滿卸任，今年檢察長選舉中，民主黨候選人、聯邦眾議布朗(Anthony Brown)是馬州前副州長，對手共和黨柏瑞卡(Michael Peroutka)是馬州安奧爾良郡(Anne Arundel County)前郡議員。

馬州主計長弗蘭徹(Peter Franchot)任職已滿15年，今年民主黨候選人李爾曼(Brooke Lierman)是一位民事和殘障專業的律師，此前也曾兩屆州議員，共和黨候選人位Harford郡郡長葛萊斯曼(Barry Glassman)。

馬州聯邦眾議員選情最激烈的為第六選區，該選區包括華人聚居的蒙郡(Montgomery County)部分區域以及Frederick郡，現任民主黨籍眾議員特羅(David Trone)面對共和黨帕洛特(Neil Parrott)的挑戰，特羅在2020年以20個百分點打敗帕洛特，但由於今年選區重劃，共和黨人在本次選戰中更具競爭力。