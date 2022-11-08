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舒默連任在望 但參院多數黨領袖頭銜可能不保

中央社紐約8日綜合外電報導
紐約州聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)的連任之路看似相當平順，不過他的聯邦參議院多數黨領袖的頭銜可能不保。(美聯社)
紐約州聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)的連任之路看似相當平順，不過他的聯邦參議院多數黨領袖的頭銜可能不保。(美聯社)

紐約州聯邦參議員舒默（Chuck Schumer）的連任之路看似相當平順，不過對民主黨來說，真正的問題是在期中選舉之後，他能否保住聯邦參議院多數黨領袖的頭銜。

美聯社報導，現年71歲、出身布魯克林（Brooklyn）的舒默正準備爭取他在紐約州的第5個參議員任期。他的共和黨對手皮尼昂 (Joe Pinion) 在當地知名度有限，且紐約州長期以來都是民主黨票倉，因此一般認為皮尼昂勝算不大。

39歲的皮尼昂曾擔任保守組織發言人，該組織支持利用「自由市場」解決方案應對氣候變遷。皮尼昂也曾擔任政治評論員，最近則在保守派媒體「新聞頭條」（Newsmax）擔任新聞節目「周六議程」（Saturday Agenda）的主持人。

儘管舒默已經勝券在握，但在今天的期中選舉很可能必須整晚提心吊膽，密切關注其他地區的選情，因為這將決定民主黨是否能在2023年繼續掌控參議院。

舒默做完9個眾議員任期後，在1998年首次贏得參議員選舉，此後一直連任。2020年11月大選後兩黨在參議院席次以50對50不相上下，但因副總統賀錦麗（Kamala Harris）身兼參院議長，握有打破僵局的決定性一票，舒默成為參院多數黨領袖。

在他的任期內，舒默利用民主黨的微弱優勢通過多項重大立法，包括槍枝暴力法案，以及拜登總統在健康、氣候與經濟方面的計畫。

在2004年、2010年、2016年的大選中，舒默都以明顯優勢擊敗對手，順利連任。

他在今年9月時宣布：「維持並擴大民主黨在參議院的多數席位，是我的首要任務。」

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民主黨 參議院 紐約州

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