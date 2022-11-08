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馬斯克促投共和黨 禁模仿他人推特帳號

編譯徐薏茹／綜合7日電
馬斯克收購推特後，7日推文指民主共和兩黨都有各走極端人士，建議獨立選民這次期中選舉，國會票投共和黨。(美聯社)
馬斯克收購推特後，7日推文指民主共和兩黨都有各走極端人士，建議獨立選民這次期中選舉，國會票投共和黨。(美聯社)

成為推特(Twitter)新主的世界首富馬斯克(Elon Musk)7日在推特發文，敦促國人在期中選舉投給共和黨候選人，以制衡民主黨籍總統拜登；另外他也有新動作，宣布推特的新禁用政策，以打擊假冒帳戶。

馬斯克在推文中表示：「共享權力抑制兩黨最糟糕的濫權行為，有鑑於總統是民主黨，我建議投給共和黨國會候選人。」目前馬斯克推特的追蹤人數超過1.1億。

在他呼籲投給共和黨不久後，馬斯克再度發文：「明確來講，我過去的黨派立場一直是無黨派，直到今年，我實際上的投票史完全是民主黨。」「而我對未來再度投給民主黨保持開放態度。」

馬斯克身為特斯拉(Tesla)及太空探索科技公司(SpaceX)執行長，過去一直批評拜登政府及民主黨向億萬富翁課稅、以及提供工會製造電動車更多稅收獎勵的提案；特斯拉在美國的製造廠並沒有工會。

若共和黨獲勝，便可利用參院或眾院多數黨的優勢阻止拜登的施政議程。

維吉尼亞大學(University of Virginia)政治中心的康迪克(Kyle Kondik)指出，馬斯克的言論不太可能影響選舉結果，「很難指望任何名人的『背書』會對選民行為有很大的影響。」

此外，馬斯克接管推特後大動作頻繁，先是解雇大半的員工，又宣布將對擁有藍勾勾標章的認證帳戶每月收取8元費用，部分名人因此將推特顯示名稱改為「馬斯克」(非帳戶名稱)作為回應。

隨後，馬斯克宣布推特將永久禁止任何冒充、模仿他人的推特帳號。他在推文表示任何未明確說明「惡搞模仿」的冒充帳號將被永久停權，而且與推特以往事先提出警告的做法不同，由於現在正在推行廣泛驗證，未來停權將不再警告。

馬斯克說明，任何名稱變動都將暫時失去認證標誌。

喜劇演員凱西·葛蕾芬(Kathy Griffin)的推特帳號6日即因改名為「馬斯克」而遭到停權，葛蕾芬向彭博(Bloomberg)記者透露，她還使用了馬斯克的檔案照。

馬斯克收購推特後，7日推文指民主共和兩黨都有各走極端人士，建議獨立選民這次期中選...
馬斯克收購推特後，7日推文指民主共和兩黨都有各走極端人士，建議獨立選民這次期中選舉，國會票投共和黨。(美聯社)

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