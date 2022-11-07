選舉關鍵力量 74%亞裔支持墮胎權 族裔之最

民調指出，亞裔已成為最支持墮胎權的族裔之一。(Getty Images)

民調指出，亞裔 已成為國內最支持墮胎 權的族裔之一；因此，保障墮胎權的聯邦判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)遭推翻後，許多亞裔對期中選舉愈發關注，以掌握那些候選人立場與他們相近，成為一股難以忽視的力量。

國家廣播公司(NBC)報導，丕優研究中心(Pew Research Center)近期調查發現，74%的亞裔支持墮胎權，居國內所有族裔之最，儘管該調查因只有英文訪談而讓真正的數字失真，但依然反映出亞裔對墮胎權的支持度數一數二的事實。

該調查還發現，高達88%的亞裔將醫療保健列為「非常重要」或「極為重要」的議題，甚至還高於「經濟」的86%及「犯罪率」的83%。

AAPI勝利聯盟(AAPI Victory Alliance)執董尼可瑞(Varun Nikore)表示，亞裔不將墮胎視為個別行動，而是整個醫療保健的一部份；其他學者則說，部分地區在羅訴韋德案遭推翻後祭出反墮胎法律，以及新冠疫情等，激化亞裔對醫療保健的關注。

如印度、斯里蘭卡，或是加勒比印度裔等南亞裔群體，因為婦女遭到不公平對待的比率較高，因此到美國後，特別關注婦女保障議題。

來自蓋亞那的加勒比印度裔移民尼瑪拉·辛赫(Nirmala Singh)表示，她在五歲的時候，她的女性長輩遭到伴侶謀殺，到美國後，她「驚訝於這裏也有這樣的問題」，同樣族裔的手足竟在紐約因同樣的原因而死。

類似的案例不知凡幾，讓關注性暴力事件的組織Survivors' Agenda調查發現，約69%的亞洲及太平洋島嶼裔(AAPI)表示，如果候選人更致力於關注性暴力問題，那他們也更傾向於投給該候選人。

辛赫表示，她相信欠缺對生育權益的保障，是婦女保護網的最大漏洞，墮胎權也是保障的一部分。

整個亞裔通常傾民主黨，而且投票 率正快速上升，從2014年期中選舉的49.3%上升至2020年總統大選的59.5%，投票率的百分點上升數僅次於太平洋島嶼裔；不過這能否成為當前民調低迷的民主黨的助力，仍有疑問。

亞太數據(AAPI Data)創辦人拉馬克利斯南(Karthick Ramakrishnan)就表示，亞裔在2018年及2020年的選舉投票率接連創新高，恐怕是因為川普在任所激勵，但亞裔在期中選舉時，通常投票率是比較低的。