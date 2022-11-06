期中選舉「10大金主」 索羅斯豪捐1.28億居冠

今年期中選舉，股市大鱷索羅斯捐款1.28億元，高居捐款榜首。圖為索羅斯2019年資料照片。(美聯社)

今年期中選舉 不僅候選人使盡渾身解數，金主們為了自己中意的候選人也一樣砸錢助選毫不手軟；研究機構OpenSecrets集纂獻金數據指出，單單前十大金主便斥資5億4000萬元在今年期中選舉，其中最多的是綽號「金融大鱷」的索羅斯，是唯一捐款上億者，其次是航運鉅子伍萊茵。

國會山莊報(The Hill)5日報導，這些超級金主大多捐款給超級政治行動委員會(super PAC)之類的外圍組織，它們能夠募資、斥資在競選廣告，金額不受限制；尤值得注意的是超級金主的捐款，約62%是給共和黨 ，直到11月前共和黨收到的大筆獻金多於民主黨 ，一反近些年選舉態勢。

OpenSecrets由聯邦選委員集纂捐款申報數字，指出本次期中選舉前十大金主如下：

一、索羅斯，總共捐1億2850萬元，隸屬政黨為民主黨。索羅斯出生於匈牙利，是納粹大屠殺倖存者，靠經營對沖基金致富；今年他已捐了1億2850萬元給自己的「民主政治行動委員會」(Democracy PAC)，再把錢分撥出去支持民主黨候選人。

二、伍萊茵(Richard Uihlein)，共捐8070萬元，隸屬共和黨；伍萊茵是全國最大自營航運公司之一Uline的共同創辦人；近些次選舉他崛起為共和黨的大金主，今年期中選舉創他捐款紀錄。

三、格里芬(Kenneth Griffin)，共捐6860萬元，隸屬共和黨；他是設在邁阿密的對沖基金Citadel的執行長，據富比世(Forbes)估計身家淨值在310億元。

四、亞斯(Jeff Yass)，共捐4730萬元，隸屬共和黨；亞斯是投資公司Susquehanna International Group的創辦人，長期支持共和黨，力挺主張最低稅負、最少政府規管。

五、梅倫(Timothy Mellon)，共捐4000萬元，隸屬共和黨；梅倫之祖為金融巨擘安德魯‧梅倫，現任運輸公司集團主席。

六、班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)，共捐3980萬元，隸屬民主黨，他是加密貨幣交易所FTX的創辧人兼執行長。

七、艾昌納(Fred Eychaner)，共捐3580萬元，隸屬民主黨，他在芝加哥地區擁有幾家廣播電台及報紙，相挺LGBT組織。

八、蘇世民(Stephen Schwarzman)，共捐3550萬元，隸屬共和黨，他經營黑石集團(Blackstone Group)。

九、提爾(Peter Thiel)，共捐3260萬元，隸屬共和黨，他是代付機構PayPal共同創辦人。

十、艾里森(Larry Ellison)，共捐3100萬元，隸屬共和黨，他是科技集團甲骨文的主席。