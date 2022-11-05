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80萬受刑人低薪勞動…「監獄奴隸制」5州公投存廢

記者顏伶如／綜合報導
包括佛蒙特、俄勒岡等五州，下周公投決定是否廢除監獄裡的奴隸制。（Getty Images)
包括佛蒙特、俄勒岡等五州，下周公投決定是否廢除監獄裡的奴隸制。（Getty Images)

美國已在150多年前廢除蓄奴，但允許各州監獄存在奴隸制度，做為對受刑人的懲罰方式；田納西、阿拉巴馬、路易斯安納、俄勒岡、佛蒙特等五州選民將在8日舉行的期中選舉上，透過公投，用選票決定州憲中奴隸制度條文去留。

專家指出，廢除監獄奴隸制度的公投法案，有助於推動典獄改革；根據統計，全美約有80萬名受刑人從事勞動，通常是在遭到逼迫的情況下工作，卻沒有工資或工資極度微薄。

美國憲法第13修正案禁止蓄奴或強制勞役(involuntary servitude)，但如果奴隸制度使用於對罪犯懲罰，則為例外。

公投如果通過，奴隸制度將從五州州憲條文裡廢除，但監獄當中的受刑人勞工及工資問題，卻不會因此而自動獲得改變。到目前為止，全美只有三州通過廢除州憲奴隸制度文字的法案，其中科羅拉多州在2018年率先行動，相隔兩年後內華達州、猶他州相繼跟進。

專門研究獄政法規的洛杉磯加州大學(UCLA)法律教授杜洛維克(Sharon Dolovich)說：「這是潮流的開端。」

杜洛維克指出：「等到十年之後，我覺得當我們回頭來看，將為2022年時絕大多數州的州憲仍有這套制度感到可怕。」

專家表示，從精神層面來看，公投法案等於為美國監獄制度更高層次的問題討論，開啟了對話大門；根據美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)統計，美國民眾下獄機率超過其他國家，非洲裔在坐牢受刑人比例極高。

石溪紐約州立大學(Stony Brook University)副教授、「歷史學家反奴隸制度」(Historians Against Slavery)倡議中心主任契斯(Robert Chase)指出：「我們已經接受事實，解放奴隸的同一條修正案，條文裡卻讓奴隸制度同樣存在」。

契斯指出：「在一整個世代裡，它讓非洲裔男性與女性又因此變回奴隸，他們入獄之後被當成私人企業的勞工。」

ACLU統計顯示，美國監獄裡的受刑人勞工每年大約製造20億元的商品與貨物，提供每年價值90億元的服務，換取收入讓監獄得以維持運作。

監獄 公投 勞工

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