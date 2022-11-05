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讓政府聽到華人聲音 黃敏儀偕母投票

記者牟蘭／紐約報導
黃舜連(左)與黃敏儀(右)4日在提前投票站投票。(記者牟蘭／攝影)
黃舜連(左)與黃敏儀(右)4日在提前投票站投票。(記者牟蘭／攝影)

提前投票即將結束，市議員黃敏儀4日與母親黃舜連，在皇后區法拉盛41路的提前投票站投票，呼籲更多人用選票發聲，維護自身的權益；黃敏儀表示，法拉盛人口激增，但沒有得到應得的資源，鼓勵更多選民投票，讓政府聽到華人的聲音。

法拉盛41路的紐約童軍俱樂部(The Boy's Club of New York)投票站工作人員表示，相較於去年，今年參加提前投票人數較多，因往年出現有人使用他人身分證件投票的亂象，今年派工作人員暗中觀察，維持現場秩序，保證每一票都有效，管理較嚴格。

黃舜連(左)與黃敏儀(右)4日在提前投票站投票。(記者牟蘭／攝影)
黃舜連(左)與黃敏儀(右)4日在提前投票站投票。(記者牟蘭／攝影)

黃敏儀表示，她從多年前開始，鼓勵母親投票，用自身行動增加華社的投票率；她說，法拉盛人口激增，但聲音沒有被重視，也未得到應得資源，以特殊高中入學考試為例，前市長白思豪(Bill de Blasio)有意取消考試，但由於亞裔聲音不夠大，導致即便有再多的不滿，也無法直接與當局對話，她呼籲亞裔積極投票，改善投票率低現狀，才能獲得重視。

對於此次普選，黃敏儀說，民眾要投票選出州長、州參眾議員以及國會眾議院等代表，與平日生活息息相關，尤其目前部分選情緊張，亞裔社區的投票更加重要，鼓勵華裔投票，讓政府看到社區的力量，「每一票都很重要」。

黃舜連(右)與黃敏儀(左)4日在提前投票站投票。(記者牟蘭／攝影)
黃舜連(右)與黃敏儀(左)4日在提前投票站投票。(記者牟蘭／攝影)

黃舜連表示，過去因工作繁忙，無法兼顧投票，女兒投身政府工作後，在她的鼓勵下積極投票，行使自己的權益；今年62歲的王先生與妻子當日到提前投票站投票，他說，七年前成為公民後，每年都會如期投票，今年投出自己的選票，期盼民代聽見社區訴求，改善目前的治安較差現狀。

提前投票將持續至6日(周日)；普選日為11月8日(周二)。投票站詳情可參考：https://vote.nyc/。

投票 法拉盛 亞裔

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