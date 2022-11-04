路透：原本贏不了的選戰 共和黨候選人如今都能翻盤

尋求連任的維吉尼亞州聯邦眾議員艾比蓋兒‧史班柏格(Abigail Spanberger)。美聯社

路透4日報導，民主黨 這次期中選舉 選情有多艱難，尋求連任的維吉尼亞州聯邦眾議員艾比蓋兒‧史班柏格(Abigail Spanberger)，可以做為一葉知秋的觀察指標。原本支持度大幅領先的史班柏格，與挑戰者之間的差距逐漸縮水，選前最後時刻則喊出告急。她在本周於釀酒廠舉辦的造勢活動裡，請求義工幫忙打電話催票時說：「現在勝負機會各半，我們要加把勁。」

報導指出，全國各地許多民主黨候選人像史班柏格一樣，面對共和黨 強大攻勢奮力抵抗，但民主黨這次期中選舉可能在眾議院還是將丟掉20多席，眾院多數黨寶座拱手讓人。

選情一路看壞，讓某些民主黨員不禁質疑，黨內高層對於這場選戰的主要訴求，是否抓錯重點。民主黨陣營把選戰重點放在凸顯共和黨對墮胎權及民主造成威脅，但過去一年來美國選民最關切的議題，卻是經濟與暴力犯罪。

幾個月前，史班柏格被評估為尋求連任的現任民主黨聯邦眾議員當中狀況相對安全的。然而，多個共和黨陣營的政治行動委員會投注重金播送電視廣告，批評民主黨造成通膨居高不下、縱容犯罪份子回到街頭等。選民對現況不滿的情緒，讓共和黨挑戰者維加(Yesli Vega)支持度急起直追。警察出身的維加，主要競選政見包括打擊犯罪。

中央情報局(CIA)探員出身的史班柏格，2018年期中選舉時在民主黨的反川普風潮之下當選維州聯邦眾議員。她曾對民主黨內的自由派提出批評，並設法爭取獨立選民支持。她2日在釀酒廠造勢活動上對群眾說，在國會的投票紀錄都可供檢視，對於任內的成就感到光榮。

不過，民主黨選舉策略顧問莫里諾(Rodell Mollineau)指出，如今為能源、食物漲價傷透腦筋的選民，對於類似史班伯格喊出的政見，可能覺得無濟於事。他分析：「民眾不想聽過去曾有什麼表現。民眾對這些無感。」

民主黨策略顧問賽夫爾(Tracy Sefl)表示，民主黨應該把選民關心的切身議題與政黨施政目標做出連結，例如通膨問題，討論墮胎權保障時也一樣。

賽夫爾說，民主黨在過去這段時間裡，讓「經濟問題」變成定義過於狹窄，重覆提及油價、日用品價格等等，卻忽略討論家庭層面的經濟問題，包括托兒花費與學費等。

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