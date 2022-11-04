都挺民主黨？某些非裔質疑拜登未讓國家團結

某些非裔選民卻覺得拜登曾經承諾要讓國家團結，可是上台之後做得不夠。（美聯社）

包括喬治亞、密西根、北卡羅來納、賓州及威斯康辛等州在內的決戰中，這次期中選舉兩黨輸贏結果如何，非洲裔選民將扮演關鍵角色；以喬州聯邦參議員選舉為例，民主黨 候選人沃諾克(Raphael Warnock)與共和黨 候選人沃克(Herschel Walker)同為非裔 ，選情激烈受到全國矚目。

共和黨籍喬州州長坎普(Brian Kemp)在這次選舉中爭取連任，對手是2018年州長選舉時以些微差距落敗的民主黨非洲裔候選人史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)。艾布蘭當年雖然輸掉州長選舉，卻積極建立草根組織為民主黨鞏固非裔基本盤，2020年讓拜登總統因此在喬州勝出，還讓沃諾克與民主黨候選人奧薩夫(Jon Ossoff)雙雙進入參院。

不過，多項最新民調顯示，艾布蘭目前支持度落後坎普，有消息傳出這次她在非裔選民當中獲得的支持度，恐怕不如2018年選舉。艾布蘭二度問鼎州長不僅是身為候選人的個人考驗，也是民主黨催票動員實力是否有效的觀察指標。

華盛頓郵報報導，絕大多數接受訪問的非裔選民普遍認為，共和黨如今已臣服於前總統川普與川普主義腳下，對非裔民眾越來越不友善。華盛頓郵報與市場研究調查機構「易普索」(Ipsos)上個月的聯合民調中發現，75%非裔選民表示共和黨對非裔民眾存有種族歧視。共和黨高層則說，共和黨推派各種不同背景的候選人出馬參選，證明共和黨絕無歧視。

非裔選民對共和黨多半有著負面印象，對民主黨候選人支持度相對較高；但報導指出，非裔選民還是對民主黨存有疑慮。非裔選民結構並不是一體化，隨著成長背景、出身地點等因素，立場與觀點也不一樣。

調查顯示，較年長的非裔選民對許多議題的看法，其實比自由派白人民主黨員來得保守，這就是為什麼拜登身為2020年總統候選人時以中間偏左路線定調，囊括非裔選民大力支持。南卡羅來納州民主黨初選時，拜登就是憑著非裔選民全力支持，才能在眾多候選人之間脫穎而出，奠定入主白宮之路。

報導指出，民調顯示拜登雖然仍受非裔選民喜愛，但某些非裔選民卻覺得拜登曾經承諾要讓國家團結，可是上台之後做得不夠。45歲非裔選民海恩斯(Dennisha Haynes)說，儘管做得夠或不夠涉及主觀認定，仍覺得拜登做得不夠。

海恩斯指出，非裔民眾提出的優先要項，隨著時間過去，在拜登政府施政順序的清單位置，被挪到越來越後面，「到了選舉的時候，他們就突然記得了，把這些議題往前面擺」。