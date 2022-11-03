「史上最貴」期中選舉 獲8.8億政治獻金 富豪索羅斯捐最多

美國今年的期中選舉堪稱史上最貴，億萬富豪索羅斯共捐出逾1.28億美元，居於首位。(路透)

美國即將於11月8日舉行期中選舉 ，億萬富豪至今已捐出破紀錄的8.8億美元，多半偏好共和黨 ，這使得該黨奪回國會控制權的可能性升高。

根據OpenSecrets的最新數據，億萬富豪的捐款比2018年高出44%，下周可能衝破10億美元大關。僅管還未超過2020年總統大選時的12億美元，但巨額支出顯示此次選舉對兩黨富豪捐贈者多麼事關重大。

這些富豪較偏好共和黨人、保守派團體或候選人，比率大概是3:2。這與2018年期中選舉的捐款情況截然不同，當時民主黨 較占優勢，而那些錢沒有白花，最終民主黨自2008年來首次贏得眾議院主導權。而如果共和黨富豪這次能成功令眾議院或參議院的控制權易主，變成共和黨占多數，他們就不太可能面臨加稅、額外氣候監管或任何重大立法改革的威脅。

迄今為止，捐款額最高的是有「金融巨鱷」之稱的索羅斯，他為期中選舉貢獻逾1.28億美元。大部分資金捐給超級政治行動委員會（super PAC）Democracy II，支持自由主義事業和民主黨候選人。

排第二的億萬富豪捐款人是威斯康辛州運輸業巨擘Richard Uihlein和他的妻子，他倆共捐了6,700萬美元給共和黨候選人；第三名是避險基金Citadel的創辦人Ken Griffin，他在共和黨政治活動裡日益活躍，至今在聯邦選舉層級捐了6,600萬美元。其他的共和黨主要捐款人還包括甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison），以及矽谷創業家、PayPal創辦人提爾（Peter Thiel）。

預計2022年期中選舉的支出總額將高達93億美元，經通膨調整後比2018年成長31%，堪稱美國有史以來最昂貴的期中選舉。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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