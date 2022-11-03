我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞／星巴克點單技巧 竟能便宜一半

「史上最貴」期中選舉 獲8.8億政治獻金 富豪索羅斯捐最多

「史上最貴」期中選舉 獲8.8億政治獻金 富豪索羅斯捐最多

編譯季晶晶／綜合外電
美國今年的期中選舉堪稱史上最貴，億萬富豪索羅斯共捐出逾1.28億美元，居於首位。(路透)
美國今年的期中選舉堪稱史上最貴，億萬富豪索羅斯共捐出逾1.28億美元，居於首位。(路透)

美國即將於11月8日舉行期中選舉，億萬富豪至今已捐出破紀錄的8.8億美元，多半偏好共和黨，這使得該黨奪回國會控制權的可能性升高。

根據OpenSecrets的最新數據，億萬富豪的捐款比2018年高出44%，下周可能衝破10億美元大關。僅管還未超過2020年總統大選時的12億美元，但巨額支出顯示此次選舉對兩黨富豪捐贈者多麼事關重大。

這些富豪較偏好共和黨人、保守派團體或候選人，比率大概是3:2。這與2018年期中選舉的捐款情況截然不同，當時民主黨較占優勢，而那些錢沒有白花，最終民主黨自2008年來首次贏得眾議院主導權。而如果共和黨富豪這次能成功令眾議院或參議院的控制權易主，變成共和黨占多數，他們就不太可能面臨加稅、額外氣候監管或任何重大立法改革的威脅。

迄今為止，捐款額最高的是有「金融巨鱷」之稱的索羅斯，他為期中選舉貢獻逾1.28億美元。大部分資金捐給超級政治行動委員會（super PAC）Democracy II，支持自由主義事業和民主黨候選人。 

排第二的億萬富豪捐款人是威斯康辛州運輸業巨擘Richard Uihlein和他的妻子，他倆共捐了6,700萬美元給共和黨候選人；第三名是避險基金Citadel的創辦人Ken Griffin，他在共和黨政治活動裡日益活躍，至今在聯邦選舉層級捐了6,600萬美元。其他的共和黨主要捐款人還包括甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison），以及矽谷創業家、PayPal創辦人提爾（Peter Thiel）。

預計2022年期中選舉的支出總額將高達93億美元，經通膨調整後比2018年成長31%，堪稱美國有史以來最昂貴的期中選舉。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

看更多《期中選舉》相關報導

看更多《期中選舉》選情預測

共和黨 期中選舉 民主黨

上一則

期中選舉倒數5天 執政黨失利幾乎是「政壇定律」

下一則

為民主黨奮力一搏 拜登連3天造勢 首站新墨州

延伸閱讀

期中選舉倒數5天 執政黨失利幾乎是「政壇定律」

期中選舉倒數5天 執政黨失利幾乎是「政壇定律」
控制政府開支 共和黨醞釀砍社安福利、紅藍卡

控制政府開支 共和黨醞釀砍社安福利、紅藍卡
「樂天」拜登對選情過分樂觀 民主黨人擔憂

「樂天」拜登對選情過分樂觀 民主黨人擔憂
WSJ：郊區白人女性轉向挺共和黨 成選舉關鍵力量

WSJ：郊區白人女性轉向挺共和黨 成選舉關鍵力量

熱門新聞

醫護人員到排隊現場搶救受傷者。(美聯社)

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

2022-10-30 09:54
圖為警方逮捕Nelson Peter Chia的畫面。（視頻截圖）

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

2022-10-28 20:19
眾議院議長裴洛西在洛杉磯的住宅28日凌晨遭歹徒入侵，丈夫保羅（82歲）以「密語」報警，救了自己一命。（美聯社）

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

2022-10-29 10:15
無糖汽水(diet soda)使用甜味劑(sweetener)，近來不少研究指出其不利於腸道中重要蛋白的形成。(Pixabay)

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

2022-11-02 12:12
悲劇後的梨泰院 而在踩踏事件發生後，大量的警力及救援人力在現場搶救，梨泰院斜坡上人潮幾被淨空，地上雜物散落一地。（路透）

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

2022-10-30 17:02
眾院議長裴洛西及其丈夫保羅‧裴洛西。路透

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

2022-10-28 09:15

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失