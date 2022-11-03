期中選舉倒數5天 執政黨失利幾乎是「政壇定律」

全美50州中有36州的選民，將在8日的期中選舉中投票改選州長或用選票讓州長連任。(美聯社)

距離8日的投票日僅剩5天，期中選舉 進入最後衝刺階段。民主黨 和共和黨 政客都在抓住這最後時刻加緊催票和造勢。

期中選舉是指在總統任期第二年11月進行的定期選舉，每四年一次。其中，國會兩院的選舉是重頭戲。今年，國會眾院全部435個席位和參院35個席位將面臨改選。同時，50州中的36州將重選州長，數千個地方行政、立法機構席位也將改選。

一般工作的民眾最擔心的是通膨與物價，對期中選舉有一定的期望。圖為拜登總統上周在白宮推銷經濟施政的成效。(Getty Images)

輿論認為，期中選舉可被視為對現任總統和其所在政黨執政表現的一次「期中考試」。按照往年情況來看，總統所在政黨在期中選舉失利幾乎成為美國政壇的「定律」。自1934年以來，在22次期中選舉中，總統所在政黨僅3次贏得更多眾院席位，贏得更多參院席位次數為6次。

為給民主黨候選人造勢，總統拜登3日起將先後前往新墨西哥州、加州、伊利諾州和賓州助選。在「搖擺州」賓州的一站，前總統歐巴馬將與拜登一起出席集會。

前總統川普。（路透）

美聯社分析認為，儘管拜登民調支持率不佳，但在選舉「倒數計時」階段前往他曾在2020年大選中輕鬆贏下的數州或將利用其影響力給處在膠著競爭中的民主黨人助力。

共和黨方面，前總統川普同樣活躍。自3日晚，川普將在4州舉行4場集會為共和黨人造勢，包括愛阿華州、佛州、賓州和俄亥俄州。分析認為，川普在此次期中選舉競選中的頻繁高調亮相在助力共和黨人的同時，實則也在為其參加2024年總統大選作鋪墊。

據統計，民主黨和共和黨在為此次期中選舉投入的廣告金額總計已超過100億元，該「驚人」數字是2018年期中選舉廣告投入的3倍，也超過2020年大選廣告投入。民主黨廣告核心內容聚焦墮胎問題，共和黨廣告則更為關注通膨、犯罪等議題。

兩年前期中選舉白人女性是民主黨勝選的關鍵，但今年風向轉變，她們多數轉為支持共和黨。（Getty Images)

多項民調顯示，通貨膨脹成為選民在此次期中選舉中最為關心的議題，其次是保護美國選舉制度和墮胎權。

據NPR/PBS NewsHour/Marist2日公布最新民調顯示，36%的選民認為通膨是其最關心問題，另有26%和14%的選民最為關心保護選舉制度和墮胎。其中，在支持共和黨的選民中間，超過半數認為通膨最為重要。支持民主黨的選民中，認為保護選舉制度和墮胎最重要的分別佔到42%和22%。

美國有線電視新聞網一項民調顯示，78%的民眾認為目前美國經濟狀況「糟糕」或「很糟糕」；半數民眾認為拜登政府的政策使經濟更加糟糕，僅32%的民眾認可拜登政府應對通膨的做法。

《紐約時報》調查顯示，受通膨高企影響，近幾個月來有「相當部分」的女性中間選民開始傾向共和黨。這些選民認為，儘管她們深信女性墮胎權應受法律保護，但目前最迫切的需求是降低生活成本，而相比民主黨人，共和黨人更加關注經濟。

1天前，拜登在助選講話中聚焦了美國選舉制度面臨的威脅，直指一些支持川普「大選被竊取」謊言的競選者正出現在此次期中選舉的選票上。

分析認為，拜登在期中選舉「衝刺」階段講話選擇「押注」捍衛選舉制度而非民眾普遍更加關心的通膨問題，意味著民主黨的競選策略可能是希望將選民的視線從高企的物價和生活成本上拉開，但效果則未必理想。

目前，民主黨以微弱優勢控制著參院和眾院。在最後「倒計時」階段，從總統到議員都在全力以赴為各自黨派爭取更多選票，而最終結果如何將在5天后見分曉。