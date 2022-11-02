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拜登衝佛州助選 轟現任州長德桑提斯是「川普的化身」

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統1日赴佛州為民主黨州長候選人克里斯特(左)及參議員候選人戴敏斯(右)助選。（路透）
拜登總統1日赴佛州為民主黨州長候選人克里斯特(左)及參議員候選人戴敏斯(右)助選。（路透）

拜登總統1日前往佛羅里達州為民主黨候選人助選，在演說中批評共和黨打算取消處方藥物價格上限，甚至還想刪減社安金及俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)；拜登形容共和黨佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)是「川普的化身」(Donald Trump incarnate)。

距離期中選舉投票日剩下一周，拜登展開風塵僕僕的拉票最後衝刺，1日直搗共和黨票倉的佛州，3日將前往新墨西哥州助選，4日轉往加州，5日將到賓州。多項民調顯示，民主黨這次選舉不僅可能失去國會眾院多數席次，就連某些州的州議會多數黨地位也不保。拜登在選前倒數時刻奮力一搏，希望為民主黨拉抬選情。

佛州向來受到退休族喜愛，拜登1日在哈倫代爾海灘(Hallandale Beach)演說中，強調聯邦政府為老年人、弱勢民眾提供的福利計畫；他說，如今代表共和黨參選的候選人，「已經不是你們父親那個年代的共和黨」。他表示，祈禱上帝能讓共和黨競選對手獲得啟迪。

拜登稍後在黃金海灘(Golden Beach)為代表民主黨挑戰德桑提斯的佛州聯邦眾議員克利斯特(Charlie Crist)站台。拜登這趟佛州之行的助選對象還有共和黨籍佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)的民主黨候選人戴敏斯(Val Demings)。

媒體盛傳德桑提斯可能角逐2024年總統大選，德桑提斯可能成為拜登尋求連任時所面臨的挑戰者。拜登在1日演說中表示，德桑提斯其實是另一個版本的川普，拜登也批評德桑提斯將男女同志、雙性戀、跨性別者(LGBTQ)族群妖魔化。

來源：CBS Miami

拜登說：「對我而言，這是全國最重要的選舉之一。因為克利斯特正在迎戰川普的化身。」

相較於克利斯特、戴敏斯與拜登同台亮相，正在爭取連任但選情緊張的民主黨籍喬州聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)婉謝拜登到喬治亞州同台助選。民主黨籍亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)同樣婉謝與拜登同台的機會。

拜登總統1日赴佛州輔選途中帶著Jon Meacham寫林肯的新書。（路透）
拜登總統1日赴佛州輔選途中帶著Jon Meacham寫林肯的新書。（路透）

拜登 民主黨 共和黨

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