猶他州廣告戰 民主黨盟友重金支持獨立參選人

猶他州共和黨參議員李麥克拚連任。（美聯社）

為將競選連任的共和黨 國會參議員李麥克(Mike Lee)拉下馬，科技界領袖和民主黨 盟友在猶他州 投入數百萬元支持獨立參選人麥穆林(Evan McMullin)；李麥克也不甘示弱，兩人都得到大量外部資助，不屬於雙方的超級政治行動委員會也砸下重金，在當地主要媒體播放攻擊對方的廣告。

外部資金大量湧入顯示，民主黨盟友和金主認識到猶他州的現實，儘管麥穆林是反墮胎的獨立保守派，但通過支持他擠下李麥克，是阻止共和黨重新奪回國會參院控制權的途徑之一，也使猶他州從競選的政治後方變成前線。

截止10月19日，麥穆林和李麥克的競選團隊分別募到690萬元和860萬元。雙方競選團隊都加大對廣告、顧問和選舉員工的投入，也都從向來不允許與競選團隊打交道的獨立資助機構獲得資金贊助。

支持麥穆林最積極的獨立資助機構是「猶他州優先」(Put Utah First)超級政治行動委員會，今年已砸下510萬元，僅10月1日至19日就達300萬元，該組織的資金主要來自金融服務科技公司Divvy的前執行長穆雷(Blake Murray)，此外還從「美國橋樑」(American Bridge)政治行動委員會和「共和黨問責」超級行動委員會分別獲得25萬元和10萬元。

「美國橋樑」在全國為期中選舉花費4500萬元，在亞利桑納、喬治亞、內布拉斯加、俄亥俄和賓州等關鍵州投放廣告；「美國問責」(Republican Accountability)在喬州和俄州打廣告，分別攻擊共和黨國會參議員候選人沃克(Herschel Walker)及萬斯(J.D. Vance)。

「猶他州優先」從卡明(John Cumming)家族得到70萬元資助，卡明和妻子是民主黨的長期金主，他們還給亞州民主黨以及民主黨國會參議員凱利(Mark Kelly)捐助。「猶他州優先」批評李麥克說，他在華府拒絕妥協，對許多法案投反對票，包括資助一線救護人員和退伍軍人。

李麥克也得到多家獨立資助機構的廣告資助，其中保守派的「增長行動俱樂部」政治行動委員會已投入800多萬元攻擊麥穆林。

前猶他州長洪博培(John Huntsman)為李麥克背書，說「大家可能不同意他的觀點，但他是有原則和效忠憲法的人」。