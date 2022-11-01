猶他州廣告戰 民主黨盟友重金支持獨立參選人
為將競選連任的共和黨國會參議員李麥克(Mike Lee)拉下馬，科技界領袖和民主黨盟友在猶他州投入數百萬元支持獨立參選人麥穆林(Evan McMullin)；李麥克也不甘示弱，兩人都得到大量外部資助，不屬於雙方的超級政治行動委員會也砸下重金，在當地主要媒體播放攻擊對方的廣告。
外部資金大量湧入顯示，民主黨盟友和金主認識到猶他州的現實，儘管麥穆林是反墮胎的獨立保守派，但通過支持他擠下李麥克，是阻止共和黨重新奪回國會參院控制權的途徑之一，也使猶他州從競選的政治後方變成前線。
截止10月19日，麥穆林和李麥克的競選團隊分別募到690萬元和860萬元。雙方競選團隊都加大對廣告、顧問和選舉員工的投入，也都從向來不允許與競選團隊打交道的獨立資助機構獲得資金贊助。
支持麥穆林最積極的獨立資助機構是「猶他州優先」(Put Utah First)超級政治行動委員會，今年已砸下510萬元，僅10月1日至19日就達300萬元，該組織的資金主要來自金融服務科技公司Divvy的前執行長穆雷(Blake Murray)，此外還從「美國橋樑」(American Bridge)政治行動委員會和「共和黨問責」超級行動委員會分別獲得25萬元和10萬元。
「美國橋樑」在全國為期中選舉花費4500萬元，在亞利桑納、喬治亞、內布拉斯加、俄亥俄和賓州等關鍵州投放廣告；「美國問責」(Republican Accountability)在喬州和俄州打廣告，分別攻擊共和黨國會參議員候選人沃克(Herschel Walker)及萬斯(J.D. Vance)。
「猶他州優先」從卡明(John Cumming)家族得到70萬元資助，卡明和妻子是民主黨的長期金主，他們還給亞州民主黨以及民主黨國會參議員凱利(Mark Kelly)捐助。「猶他州優先」批評李麥克說，他在華府拒絕妥協，對許多法案投反對票，包括資助一線救護人員和退伍軍人。
李麥克也得到多家獨立資助機構的廣告資助，其中保守派的「增長行動俱樂部」政治行動委員會已投入800多萬元攻擊麥穆林。
前猶他州長洪博培(John Huntsman)為李麥克背書，說「大家可能不同意他的觀點，但他是有原則和效忠憲法的人」。
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