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期中選舉逼近 拜登、歐巴馬分頭出馬拉票

編譯柯立偉／綜合29日電
前總統歐巴馬28日喬州為民主黨參議員沃諾克的連任助選。(美聯社)
前總統歐巴馬28日喬州為民主黨參議員沃諾克的連任助選。(美聯社)

隨著期中選舉日期接近，拜登總統及前總統歐巴馬都卯足了勁努力為民主黨候選人催票；美聯社報導，拜登28日第15度造訪賓州，重申他對於費特曼(John Fetterman)、夏皮羅(Josh Shapiro)等競選賓州公職的民主黨人的支持；歐巴馬也四處奔波為民主黨拉票，並前往喬治亞州造勢，調侃共和黨候選人沃克(Herschel Walker)只是個「想進入政壇的社會名人」。

美聯社報導指出，賓州是美國選舉的重點搖擺州，特別是今年在民主黨選情居於劣勢的情況下，賓州更是成為民主黨是否能獲得聯邦參議院多數的關鍵州；拜登說：「說現在所有人都把目光集中在賓州並不為過」。

由於費特曼先前曾嚴重中風，特別是28日他與共和黨候選人奧茲(Mehmet Oz)的唯一一場電視辯論會明顯因此受影響而表現不佳，他的健康因素成為不少選民對於是否支持他的主要顧慮，但他仍向選民保證只要進入國會，不管他能不能「完美地論述政策」，他都會做出正確的事，拜登也稱讚他「就代表著賓州，不會丟下任何一個賓州人。」

與此同時，歐巴馬也在喬治亞州為民主黨籍參議員候選人沃諾克(Raphael Warnock)站台，調侃共和黨對手沃克只是個想進入政壇的社會名人，或許是個很優秀的美式足球跑衛，但卻沒有準備好成為聯邦參議員，並批評他「就像一個戴著假警徽在玩警察抓小偷家家酒的孩子，性格有問題、不喜歡說真話、又對川普言聽計從，這代表他不會考慮選民的需求。」

歐巴馬也為民主黨執政期間遭逢40幾年來最嚴重的通膨問題辯護，指這是「發生於全球範圍的疫後問題」，對民主黨而言實屬非戰之罪；他說：「通膨是疫情後發生在全球，而不是只有美國的問題，共和黨人對此談了很多，但他們有什麼解決的辦法嗎？他們只會給人減稅，通膨低的時候給富人減稅、失業率高的時候也給富人減稅，搞不好哪天有顆小行星要撞上地球了，他們也只會關在小房間開密會說『我們來減稅吧』。」

民主黨 賓州 拜登

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