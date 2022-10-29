歐巴馬助選第1站 喬州拉票：我們要選出好人

歐巴馬來到喬治亞州助選。（歐新社）

四年一度的政治重頭戲期中選舉將於11月8日登場，前總統歐巴馬 今天助選第一站來到喬治亞州 ，他呼籲民眾把票投給對的人，以免危及民主。

綜合法新社和路透報導，這位重量級民主黨 人士在黨內仍是非常受歡迎的人物，他在喬治亞州喧鬧的集會上呼籲，每個人都必須出去投票，以免選舉陰謀論者掌握權力。

歐巴馬在亞特蘭大郊區激動地對台下超過5000名民眾說：「僅僅用選票選出民主黨人是不夠的。我們需要在各層級的選舉中選出好人。全國各地有一些試圖破壞我們民主的人，正在競選將監督下一次選舉的職位。如果他們贏了，不知道會發生什麼事。」

歐巴馬是喬治亞州競選集會的嘉賓，他2017年卸任至今一直相對保持低調，人氣依舊不減。

歐巴馬來到喬治亞州助選。（歐新社）

民主黨籍聯邦參議員華諾克（Raphael Warnock）是喬治亞州史上第一位非裔參議員，他將爭取連任，對手是有前總統川普背書的前美式足球明星華克（Herschel Walker）。位於美國南部的喬治亞州有段悠久的種族隔離歷史。

喬治亞州的選戰可能將決定參議院是由民主黨還是共和黨掌控，以及現任總統拜登能否順利推進議程或面臨阻力。

歐巴馬也為民主黨人艾布蘭（Stacey Abrams）的競選活動站台，艾布蘭將挑戰共和黨籍喬治亞州現任州長坎普（Brian Kemp）。艾布蘭的民調持續落後坎普。

民主黨人對參議院選戰日益不安。數個月來，華諾克的民調保持穩定領先華克的優勢，但差距漸漸縮小。

華克因為過去的私生活問題而受到民主黨人攻擊。打著反墮胎口號的華克被爆出曾讓前女友墮胎，但他否認相關說法。

歐巴馬之後將前往選情激烈的威斯康辛州、密西根州、內華達州和賓夕法尼亞州。他最後一次公開露面將跟拜登同台，時間是11月8日期中選舉之前的周六。鑒於近來民意支持度低，拜登沒有在部分的關鍵戰場州參加競選活動。