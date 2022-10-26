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佛州州長競選辯論會針鋒相對 德桑提斯拒承諾做滿4年

編譯洪毅／綜合25日電
佛州州長德桑提斯(左)拚連任，與民主黨挑戰者克里斯特(右)24日晚舉行唯一場政見辯論會。(美聯社)
佛州州長德桑提斯(左)拚連任，與民主黨挑戰者克里斯特(右)24日晚舉行唯一場政見辯論會。(美聯社)

佛州州長候選人唯一一場辯論會24日晚間舉行，代表共和黨競逐連任的德桑提斯(Ron DeSantis)與民主黨對手、前聯邦眾議員及佛州州長克里斯特(Charlie Crist)在多項議題針鋒相對，其中也包括2024年總統大選的問題，因為德桑提斯是代表共和黨出線的熱門人選，而在辯論中，他不願承諾若當選連任會做滿四年州長任期。

2024年大選是辯論上的重要議題之一，克里斯特屢次要德桑提斯承諾他會做滿完整的第二任期，藉由德桑提斯的拒絕承諾作為攻擊切入點，指責他恐怕會因為有競逐2024年大選的野心而將目光放在全國，分心於州內治理。

對於這些批評，德桑提斯則在辯論中說：「我知道克里斯特很想談些2024年大選或是拜登之類的議題，但是我要把事情弄得非常、非常明白：我希望能夠將這位名為克里斯特的老傢伙趕走。」

德桑提斯在辯論中還提出另一項值得矚目的主張：在談及造成17人死亡的帕克蘭高中槍擊案時，固然兩人都支持本月中被判終身監禁的犯嫌克魯茲(Nikolas Cruz)應處死刑，但德桑提斯還說，他要修法廢除陪審團一致同意才能判死刑的規定，這是翻轉當前美國幾乎每個保留死刑的州的制度。

在這場一個小時的辯論會上，除2024年大選外，兩位候選人也論及伊恩颶風、新冠疫情、墮胎、犯罪率、法制、「文化戰爭」等領域。

克里斯特在2010年佛州州長任內，從共和黨籍轉向民主黨；在辯論會上，克里斯特試圖將自己打造成溫和派的角色，例如質疑德桑提斯「文化戰爭」立場鮮明的作為，包括限制低年級課程討論性傾向等內容等。

克里斯特質疑的議題還包括德桑提斯反墮胎的立場，「你自認你比所有的醫生及婦女們還要懂更多」；還有疫情期間病歿率居全國前列，伊恩颶風暴露出佛州保險公司財政狀況搖搖欲墜等。

在辯論中，德桑提斯屢次將克里斯特與拜登連結，稱他在國會投票的時候「100%支持拜登的議題」；在當前拜登總統民望不佳，在佛州亦不例外。

德桑提斯 佛州 拜登

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