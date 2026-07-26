麻州亞裔教師涉性侵14歲學生 有條件交保

麻州 一名教師涉嫌2022-23學年於林恩市(Lynn)一所公立中學擔任八年級教師期間，性侵了一名14歲學生。

埃塞克斯郡(Essex County)地區檢察官辦公室22日公布相關資訊指出，38歲的泰蒙德·陳(Tymond Tran)被控對包括對年齡相差10歲以上兒童加重強制性交、猥褻14歲以上人士、展示兒童裸體或淫穢姿勢、以及對未成年人傳播淫穢物品在內等多項罪名，當事人在聽證會上對於多項指控皆拒不認罪。

郡助理檢察官麥杜格(Kate Berrigan MacDougall)在被告拒絕認罪後，同意有條件交保。

法官費澤(John Fraser)下令陳男必須接受全天候GPS監控，以及除了緊急醫療需求、出庭和會見律師以外24小時居家監禁。陳男必須留在麻州，且住在阿特爾伯勒市(Attleboro)佩林街(Perrin Street)的一處住宅內。此外，他的電子設備將接受隨機搜查，不得與任何受害者或證人接觸，並禁止持有兒童性虐待素材。

聽證會後，陳男由兩名家人和律師史坦利(Megan Elyse Stanley)陪同匆匆離開，並透過律師表示目前不會對此案做任何發言。

由於指控內容敏感，警方已封存本案的事件通報。聽證會時，法庭上旁聽席上有一個家庭，其中包括一名兒童。在提審聽證結束後不久，這家人在法庭工作人員護送下離開，也拒絕發表評論。

案發之前，陳男在洛威爾社區特許學校(Lowell Community Charter Public School，LCCPS)任教，但校方6月得知他被指控的隔天即予以停職。LCCPS在6月通知該校學生家長的一封信中指出，陳男是因為2022年在林恩市瑟古德·馬歇爾中學(Thurgood Marshall Middle School)擔任教師期間的行為而遭控告，而且沒有牽涉到LCCPS的學生牽涉其中。