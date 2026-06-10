只因帳篷口角 德州19歲青年刺死17歲選手 遭重判35年

美國德州安東尼案9日宣判後，執法人員站在科林郡法院前。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 德州高中田徑賽爆口角，19歲青年持刀刺死17歲選手。

德州高中田徑賽爆口角，19歲青年持刀刺死17歲選手。 重點二： 陪審團認定被告挑起衝突，駁回正當防衛說法定謀殺罪。

陪審團認定被告挑起衝突，駁回正當防衛說法定謀殺罪。 重點三：法官判處35年徒刑，案件並因種族輿論而引發關注。

美國德州 2025年發生一起引發廣泛關注的命案，一名19歲青少年在一場高中田徑賽期間，持刀刺死敵隊一名17歲田徑選手。陪審團9日駁回被告主張的正當防衛說法，裁定他犯下謀殺罪，判處35年有期徒刑。

美聯社報導，案發當天春雨綿綿，多所學校正在參加比賽。被告安東尼（Karmelo Anthony）坐在受害人梅特卡夫（Austin Metcalf）所屬隊伍的帳篷下。證人作證指出，梅特卡夫等人多次要求安東尼離開，但遭安東尼拒絕，雙方衝突隨之不斷升高。

根據報導，安東尼與梅特卡夫都是德州弗里斯科（Frisco）人，彼此原本並不認識。檢方主張是安東尼挑起衝突，多名證人也指出，安東尼才是主動挑釁的一方。

根據警方報告，安東尼一度把手伸進背包，並回應說：「碰我試試看。」多名學生作證指出，梅特卡夫要求安東尼離開帳篷，而在安東尼把手伸進背包並拿出刀子前，曾以不屑的語氣說話。其中一名學生回憶，梅特卡夫當時對安東尼說：「你那個背包裡根本沒東西。」

證人指稱，梅特卡夫推了安東尼一把，安東尼隨即抽出刀子刺向其胸口。檢察官威爾斯基（Bill Wirskye）表示：「各位，這不是正當防衛，而是再明白不過的謀殺。」

他說：「你不能用刺人來回應推擠，尤其那個推擠還是你挑起的。」他也向陪審團提出更廣泛的訴求：「歸根究柢，這起案件關乎責任。你們希望生活在什麼樣的社區？」

陪審團在結辯時也聽取辯護律師霍華德（Mike Howard）對案發經過截然不同的說法。霍華德表示，梅特卡夫「在法律上無權對卡梅洛動手」。他指出：「德州法律並不要求你非得等到被打之後才能自衛。在那混亂的一瞬間，你必須設身處地站在他的立場思考。」

安東尼並未在審判期間出庭作證。量刑階段僅有他的母親出庭，向陪審員表示兒子感到懊悔，並請求從輕發落。檢察官則要求法官判處長期監禁，並表示：「對有罪的人仁慈，就是對無辜的人殘忍。」陪審團最終商議不到3小時便作出裁決，最終並未採納較輕的過失殺人罪（manslaughter）。

此案之所以引發廣泛關注，部分原因在於大量社群媒體貼文以種族角度渲染此案。安東尼是非裔，梅特卡夫則是白人。不過，檢辯雙方都向據報由白人、亞裔與西語裔組成的陪審團表示，這起悲劇與種族無關。

梅特卡夫的父親傑夫（Jeff Metcalf）在兒子遇害後，就曾批評試圖煽動種族對立的人士。一年後，他再次在法庭上表示，此案從來不是種族問題，並難掩喪子之痛。安東尼被判刑後，傑夫看著他說：「你辜負了你的父母，辜負了你自己，也辜負了這個社會。」