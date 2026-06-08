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俄州夏季節慶槍聲連發 疑2人互相攻擊 至少12人中彈

編譯盧思綸／綜合報導
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俄亥俄州托雷多一場夏季節慶6日爆發槍擊案，至少12人中彈受傷，圖為警方鑑識槍案現...
俄亥俄州托雷多一場夏季節慶6日爆發槍擊案，至少12人中彈受傷，圖為警方鑑識槍案現場。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：托雷多夏季節慶附近發生槍擊，至少12人中彈。
  • 重點二：警方研判至少兩名嫌犯交火，兩人目前仍在逃。
  • 重點三：活動現場有數百人，槍響後群眾驚慌四散奔逃。

俄州" rel="154665">俄亥俄州托雷多(Toledo)一場社區夏季節慶6日爆發槍擊案，至少12人中彈，其中2人傷勢危急。警方表示，至少2名嫌犯開槍，初步研判兩人疑似互相攻擊對方。現場當時有數百人參加活動，根據社群媒體流出的影片，槍聲響起瞬間，現場群眾四處奔逃躲避。

國家廣播公司(NBC)報導，兩名開槍嫌犯至今依然在逃，警方正全力追捕中。主辦單位已經宣布取消第二天的活動。

托雷多警局副局長赫弗南(Joseph Heffernan)表示，槍擊發生在下午5時30分過後不久，地點位於舊西區節慶(Old West End Festival)附近。舊西區節慶是托雷多一年一度的社區傳統活動，為期2天，內容包括現場音樂、美食市集、啤酒花園與兒童活動。

警方指出，傷者年齡最大61歲，最小14歲，多數為20歲出頭。案發後，警方訪談傷者與目擊者，並調閱監視器畫面釐清案情。根據警方，活動當天已增派警力，現場也有多名休班警員協助維安，並設有行動監視攝影機。

政治新聞網站POLITICO引述目擊者貝瑞(Kevin Berry)說法，案發時他正和朋友坐在社區植物園聽現場音樂，突然聽見數聲槍響，「大家都趴到地上」。他抬頭後看見不到50英尺外有人把槍丟在地上，原本已在節慶現場執勤的警員隨即趕往處理。

貝瑞曾在海軍服役、並受過醫療急救訓練，他說自己隨後在周邊查看是否有人需要協助，並看見至少5人中彈，傷者分散在植物園一帶。

社群媒體流傳的現場畫面顯示，槍聲突然響起後，大批民眾驚慌奔逃，現場陷入混亂，救護人員隨後趕抵協助傷者就醫。

俄亥俄州州長德懷恩(Mike DeWine)表示，他對這起槍擊案「深感憂慮」，強調夏季節慶應是家庭能安心相聚、不必擔心暴力的安全場所。他也表示，相信執法機關會逮捕涉案嫌犯歸案。

精華 FAQ

  • 事件發生在俄亥俄州托雷多舊西區節慶附近，時間是6日下午5時30分過後不久。當時現場正在舉行社區夏季節慶活動，吸引數百人參加。

  • 警方表示至少有兩名嫌犯開槍，初步研判兩人疑似互相攻擊對方。嫌犯目前仍在逃，警方正調閱監視器並訪談傷者與目擊者釐清細節。

  • 槍擊共造成至少12人中彈，傷者年齡介於14歲至61歲，多數為20多歲，其中2人情況危急。主辦單位已取消第二天活動，州長也表達憂慮。

槍擊 俄亥俄州 俄州

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