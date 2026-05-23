白宮附近數十聲槍響 特勤局帶記者避難、已知2人受傷

華盛頓特區（Washington, DC）白宮附近發生槍擊事件，急救人員於現場待命。(歐新社)

白宮 附近23日傍晚響起數十聲槍響，CBS News報導稱已造成2人受傷，其中包括一名槍手。

NBC News 駐白宮記者 Julie Tsirkin 表示，她當時聽到約20至30聲槍響。

多名CBS News記者表示，當天下午約6點時，他們聽到來自白宮建築群一側、疑似槍聲的聲音，之後美國特勤局（U.S. Secret Service）立即引導他們進入室內避難。

事發當下，人在北草坪（North Lawn）的媒體記者被緊急帶進白宮簡報室。而白宮內部的記者被告知就地避難，特勤人員大喊「趴下」並警告「有人開槍」。

白宮一度進入封鎖狀態，但在晚間約7點解除。事發當時，川普 總統（Donald Trump）在白宮內，但尚不清楚副總統范斯（JD Vance）是否仍在白宮範圍內。

特勤局發布聲明，他們已知悉此事件。聲明指出：「我們已注意到有關西北區（NW）第 17 街與賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）附近傳出槍聲的報導，目前正與現場人員確認相關資訊。」