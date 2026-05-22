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迪士尼就在附近...南加危險化學槽恐爆炸 4萬人緊急撤離

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迪士尼就在附近...南加危險化學槽恐爆炸 4萬人緊急撤離

編譯周辰陽／即時報導
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無人機空拍照片顯示，加州加登格羅夫市22日一座用於航太業的甲基丙烯酸甲酯易燃化學...
無人機空拍照片顯示，加州加登格羅夫市22日一座用於航太業的甲基丙烯酸甲酯易燃化學儲存槽發生故障，迫使周邊地區居民疏散。(路透)

加州一座裝有用於製造塑膠零件危險化學物質的儲存槽22日發生外洩，當地約4萬人接獲撤離命令，當局正緊急設法防止儲存槽爆炸。

美聯社報導，這座儲存槽位於橘郡園林市（Garden Grove）的航太製造商GKN Aerospace塑膠工廠。橘郡消防部門表示，該儲存槽存放約2萬2700至2萬6500公升的甲基丙烯酸甲酯（methyl methacrylate），21日因過熱開始向空氣中排放蒸氣。

園林市消防局長柯維（Craig Covey）22日表示，該儲存槽可能破裂失效，導致化學物質洩漏至地面，甚至可能爆炸。他說：「這個東西終究會失效，我們不知道何時發生。」並表示：「我們正盡最大努力判斷時間點，或設法阻止它發生。」

▲ 影片來源：X平台＠ABC7（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

園林市位於洛杉磯市中心以南約61公里處，以活躍的越南裔社群聞名，也是全美越南裔人口最多的城市之一，距離迪士尼樂園兩座主題園區不到1.6公里。迪士尼園區22日並未列入撤離範圍。

當局表示，目前尚未傳出人員傷亡，但由於無法在一夜之間阻止外洩，園林市居民已接獲撤離命令，撤離範圍22日並擴大至橘郡另外5座城市部分地區，包括賽普拉斯（Cypress）、史坦頓（Stanton）、安那罕（Anaheim）、布埃納帕克（Buena Park）與西敏市（Westminster）。

柯維22日晚間更新情況時表示，當局目前已能維持儲存槽溫度，爭取更多時間研究如何處理。救援人員也已利用沙包建立圍堵設施，以防儲存槽內具有高度揮發性、有毒且易燃的化學物質外洩後流入排水系統、溪流或附近海域。

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