槍擊移民 ICE人員遭明州檢方控5罪並通緝

明州亨內平郡檢察官莫里亞蒂宣布起訴一名ICE人員。左為州檢察長艾利森。(美聯社)

川普政府今年初在明州 大規模掃蕩非法移民 期間造成人命傷亡，其中亨內平郡(Hennepin County)檢察官18日起訴一名移民及海關執法局 (ICE ) 人員，指他執法期間槍傷一名委內瑞拉移民，成為第二個遭刑事起訴的ICE人員。

美聯社報導，今年1月14日ICE人員追捕男子阿爾霍納(Alfredo Alejandro Aljorna)時，在委內瑞拉籍移民索薩-塞利斯(Julio Cesar Sosa-Celis)家門前開槍，結果子彈穿透門擊中屋內的索薩-塞利斯腿部。亨內平郡檢察官莫里亞蒂(Mary Moriarty) 18日在記者會指出，涉事的ICE人員卡斯楚 (Christian Castro) 被控四項二級襲擊罪及一項虛報罪，當局已發出全國通緝及逮捕令。

莫里亞蒂指卡斯楚雖是ICE人員，但他的身分不能成為在明州犯下刑事行為、免受州級檢控的護身符。她直斥聯邦政府一直未配合其辦公室的調查，強調聯邦人員在明州或其他州犯罪，都沒有絕對豁免權。

莫里亞蒂指出，索薩-塞利斯及阿爾霍納均合法在美國。

ICE 所屬的國土安全部最初採用卡斯楚的說法，指兩人在衝突中用掃帚柄及雪鏟毆打一名ICE人員，但明尼亞波利斯市公布的一段視頻證明並非如此，ICE 及司法部聯合調查以查明包括卡斯楚在的兩名人員是否說謊。

國土安全部曾表示，作偽證是「嚴重的聯邦罪行」，會被解雇及起訴。對於亨內平郡正式提出檢控，國土安全部及司法部尚未置評。

在此之前，莫里亞蒂在4月檢控ICE人員摩根(Gregory Donnell Morgan, Jr)及發出全國通緝令，指他2月5日執勤時用槍指向一輛汽車內的兩名人員，控以兩項二級刑事襲擊罪，成為首個涉及掃蕩移民不當遭刑事起訴的ICE人員。

川普總統去年底向明州明尼亞波利斯及聖保羅地區派遣數千名移民執法人員，其間發生槍殺無辜事件，白人公民古德(Renee Nicole Good) 及普雷蒂(Alex Jeffrey Pretti) 遭槍殺，激發全國民憤。