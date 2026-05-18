聖地牙哥清真寺爆槍擊5死 17歲與19歲槍手疑自戕 川普發聲

加州聖地牙哥伊斯蘭中心18日發生槍擊事件後，一名家長抱著孩子離開清真寺。(路透)

加州聖地牙哥 警方18日表示，位於克萊蒙特（Clairemont）的聖地牙哥伊斯蘭中心（Islamic Center of San Diego）發生槍擊 事件，一共5人死亡，其中包括2名槍手。該中心同時也作為學校使用，所幸當時在場的所有孩童均平安無事。

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Axios San Diego報導，警方於美西時間上午11時40分左右開始接獲有關當地發生「槍手行兇」的報案電話。警察局長華爾（Scott Wahl）在記者會中形容現場「極度混亂」，並表示到場員警在中心外發現3名已死亡的受害者，其中一人是清真寺保全人員。

華爾表示，就在警方抵達清真寺的同時，數個街區外也開始傳出槍響通報，一名園藝工人遭人開槍，但並未中彈。警方之後又前往附近另一處地點，發現2名年齡分別為17歲與19歲的槍擊嫌犯陳屍車內，研判為自戕身亡。

他指出，現場一度有50至100名警員在清真寺逐間進行清場，部分情況下甚至破門進入，並讚揚警方反應迅速。他表示，後續還會有「大量資訊與細節」公布，預計今天稍晚再度召開記者會。目前受害者身分尚未公開，仍待通知家屬後才能公布。

華爾表示，警方暫時將此案視為仇恨犯罪。他說：「這是每一個社區最可怕的惡夢。」

美國伊斯蘭關係協會（Council on American-Islamic Relations）也在X發文表示，任何人都不應該在參加禱告或就讀小學時，擔心自身安全，並稱正努力了解更多事件細節，也呼籲外界為這個社區祈禱。

根據官網資料，聖地牙哥伊斯蘭中心是聖地牙哥郡最大的清真寺。

報導指出，18日正值伊斯蘭曆最神聖時期之一「朝覲月」（Dhul Hijjah）開始。穆斯林相信，在齋戒月（Ramadan）之後，這個陰曆月份的前10天，是再次獲得赦罪的機會，也代表一年一度麥加朝覲季節開始，最後將迎來宰牲節（Eid al-Adha）。

加州州長紐森（Gavin Newsom）與聖地牙哥市長格洛里亞（Todd Gloria）均在X發文表示，已聽取相關簡報。紐森表示：「我們感謝現場第一線應變人員努力保護社區，也呼籲所有人遵循地方當局指示。」

川普 總統被問及此事時則表示：「他們正在針對這件事進行簡報，稍晚會有一場關於那座清真寺的簡報。他們正在進行簡報。這是非常可怕的情況。我已經收到一些初步最新資訊，但我們將回頭非常嚴肅地檢視這件事。」