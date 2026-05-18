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愛達荷州美軍戰機相撞 專家揭4飛官「全數生還」關鍵

編譯盧思綸／即時報導
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美國海軍EA-18G「咆哮者」電戰機。圖為2025年檔案照，並非本文報導的失事戰...
美國海軍EA-18G「咆哮者」電戰機。圖為2025年檔案照，並非本文報導的失事戰機。(路透)

愛達荷州17日驚傳軍機相撞，2架美國海軍EA-18G「咆哮者」（Growler）電戰機在航展表演時於空中相撞後墜落，所幸機上共4名飛行員全數彈射逃生。有專家指出，空中相撞通常幾乎沒有逃生時間，這次2架戰機疑似未立即解體，才讓飛行員爭取到彈射機會；初步從畫面來看，事故可能與飛行操作有關。

這起事故發生在芒廷霍姆空軍基地（Mountain Home Air Force Base）舉行的「槍手天空航展」（Gunfighter Skies Air Show）。

事故影片顯示，2架咆哮者當時近距離、幾乎貼合飛行，疑似在空中相互纏住並翻轉數秒，期間可見機體碎片不斷散落。隨後，2架戰機機首附近冒出火光與灰煙，最終失控墜地起火。

芒廷霍姆空軍基地事後在社群平台表示，航展期間發生事故後，基地一度實施封鎖，救援人員已趕抵現場，相關調查正在進行。美國太平洋艦隊海軍航空部隊發言人烏馬亞姆（Amelia Umayam）證實，4名機組人員均已安全彈射逃生，全數倖存。

烏馬亞姆指出，涉事2架EA-18G「咆哮者」隸屬於華盛頓州惠德比島（Whidbey Island）的第129電子攻擊中隊（Electronic Attack Squadron 129）。根據美國海軍資料，每架EA-18G造價約6700萬美元，約21.3億元台幣。

航空安全專家古澤蒂（Jeff Guzzetti）指出，這起事故中2架戰機的4名飛行員都成功彈射逃生，情況相當罕見。一般空中相撞往往會導致機體瞬間解體或劇烈翻滾，飛行員幾乎來不及逃生；但這次2架戰機相撞後，機體疑似短暫纏在一起、未立刻解體，因此讓飛行員多爭取到幾秒鐘彈射時間。

古澤蒂表示，從畫面來看，這起事故不像機械故障，比較可能與飛行操作有關。他指出，編隊飛行時要讓2架戰機靠近並保持隊形，本來就需要極高精準度，只要稍有誤差，就可能釀成嚴重事故。

飛航安全顧問公司Safety Operating Systems執行長考克斯（John Cox）也強調，參與飛行表演的飛行員都是最優秀的，表演本身的容錯空間很低。

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