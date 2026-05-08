我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台式早餐紅到加州 美部落客開箱紫米飯糰 大讚1顆6.5美元「便宜又好吃」

法院裁定川普全球關稅不合法 學者指仍有手段

女上司性侵男下屬案 小摩百萬求和解 原告拒絕索逾1100萬

編譯梁采蘩／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
摩根大通爆出女主管涉嫌職場性騷擾與性侵男同事的醜聞，公司曾提出以100萬元和解，...
摩根大通爆出女主管涉嫌職場性騷擾與性侵男同事的醜聞，公司曾提出以100萬元和解，但原告律師反要求和解金超過1000萬元。（路透）

摩根大通（JPMorgan Chase，簡稱小摩）爆出女主管涉嫌職場性騷擾與性侵男同事的醜聞，情節聳動引發關注。華爾街日報報導，小摩曾提出以100萬元和解，但男性前員工、原告拉納（Chirayu Rana）律師反要求和解金超過1000萬元。

拉納先前在紐約州法院以化名提起訴訟，稱是為了保護自身與家人隱私。在媒體陸續報導後，該訴狀一度撤回，引發外界質疑可信度。不過拉納的律師4日已提交更正版訴狀，內容與先前大致相同。律師表示，撤回是因為法院書記官通知，訴訟若要正式以化名提交，必須先經法官審查並簽署同意，撤回訴狀是為了補辦這個手續。

訴狀指出，拉納於2024年5月加入摩根大通槓桿融資團隊，負責承作新貸款，職位為資深副總。被告為該部門執行董事哈迪尼（Lorna Hajdini）。

公開訴狀詳列拉納的指控，內容露骨且篇幅龐大。他指稱，哈迪尼多次要求與他發生性關係，過程中經常夾雜種族羞辱，並威脅若他不配合，就會影響他的升遷。他指控，對方強迫替他口交，兩人發生性關係也完全是在脅迫下發生，當時他曾央求對方不要這麼做。

相關指控經報導後迅速在網路上發酵。以拉納與哈迪尼為主角的AI生成影片，在X與Instagram大量流傳，把訴訟中的場景與對話具象化。

小摩表示，公司展開內部調查，調查對象包括多名員工，並認為拉納的指控並無根據。小摩強調，拉納並不直接隸屬於哈迪尼，兩人只是同事，哈迪尼無權決定他的升遷或獎金。哈迪尼律師則表示，相關指控完全是捏造，兩人從未發生任何性關係。

知情人士表示，小摩提出以100萬元和解，相當於拉納在該銀行不到兩年的薪酬，目的就是避免醜聞外揚，但拉納拒絕和解，並要求以1175萬元解決爭端。

華爾街日報指出，小摩尋求和解的舉動讓外界得以一窺企業與員工就敏感指控協商時，通常不為人知的一面，也顯示公司處理這類案件時的複雜盤算：即使認定騷擾指控沒有真憑實據，許多情況下仍會選擇付錢息事寧人，避免漫長爭議在大眾面前延燒。

華爾街 摩根大通 小摩

上一則

顧此失彼？抗膽鹼等4類藥品 恐增失智風險

下一則

3個強力龍捲風侵襲密西西比 毀屋500棟、17人受傷

延伸閱讀

離職亞裔男告女上司性侵 小摩斥捏造

離職亞裔男告女上司性侵 小摩斥捏造
摩根大通女主管遭控「權勢性侵」男同事 還狠嗆「不跟我上床就毀了你」

摩根大通女主管遭控「權勢性侵」男同事 還狠嗆「不跟我上床就毀了你」
麥可傑克森再被控性侵 4人指控7歲受害 天王靠金錢禮物「洗腦」幼童

麥可傑克森再被控性侵 4人指控7歲受害 天王靠金錢禮物「洗腦」幼童
白人男員工未獲升遷 川普政府告紐約時報涉種族性別歧視

白人男員工未獲升遷 川普政府告紐約時報涉種族性別歧視

熱門新聞

網紅Hunter Peterson發起捐款認購精神航空的活動，沒想到在網路爆紅，短短數日累積超過1億元的認捐。(歐新社)

網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

2026-05-04 23:03
網友討論在美華人沒有意識到的不禮貌行為。示意圖，非新聞當事者。(歐新社)

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

2026-05-02 19:55
流行天后泰勒絲在羅德島州的房產。(美聯社)

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

2026-05-05 08:44
美國總統川普的孫女凱伊（Kai Trump）。（美聯社）

川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事

2026-05-04 14:31
住進豪宅的並不是買家，而是擅自佔屋者（squatters）。示意圖（美聯社）

擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟

2026-04-30 09:40
保守派倡議人士柯克遺孀艾瑞卡‧柯克（Erika Kirk）。（美聯社）

名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」

2026-05-01 09:51

超人氣

更多 >
47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來
中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國
落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩

落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩
401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅

401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅
ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐

ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐