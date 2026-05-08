女上司性侵男下屬案 小摩百萬求和解 原告拒絕索逾1100萬

摩根大通爆出女主管涉嫌職場性騷擾與性侵男同事的醜聞，公司曾提出以100萬元和解，但原告律師反要求和解金超過1000萬元。（路透）

摩根大通 （JPMorgan Chase，簡稱小摩 ）爆出女主管涉嫌職場性騷擾與性侵男同事的醜聞，情節聳動引發關注。華爾街 日報報導，小摩曾提出以100萬元和解，但男性前員工、原告拉納（Chirayu Rana）律師反要求和解金超過1000萬元。

拉納先前在紐約州法院以化名提起訴訟，稱是為了保護自身與家人隱私。在媒體陸續報導後，該訴狀一度撤回，引發外界質疑可信度。不過拉納的律師4日已提交更正版訴狀，內容與先前大致相同。律師表示，撤回是因為法院書記官通知，訴訟若要正式以化名提交，必須先經法官審查並簽署同意，撤回訴狀是為了補辦這個手續。

訴狀指出，拉納於2024年5月加入摩根大通槓桿融資團隊，負責承作新貸款，職位為資深副總。被告為該部門執行董事哈迪尼（Lorna Hajdini）。

公開訴狀詳列拉納的指控，內容露骨且篇幅龐大。他指稱，哈迪尼多次要求與他發生性關係，過程中經常夾雜種族羞辱，並威脅若他不配合，就會影響他的升遷。他指控，對方強迫替他口交，兩人發生性關係也完全是在脅迫下發生，當時他曾央求對方不要這麼做。

相關指控經報導後迅速在網路上發酵。以拉納與哈迪尼為主角的AI生成影片，在X與Instagram大量流傳，把訴訟中的場景與對話具象化。

小摩表示，公司展開內部調查，調查對象包括多名員工，並認為拉納的指控並無根據。小摩強調，拉納並不直接隸屬於哈迪尼，兩人只是同事，哈迪尼無權決定他的升遷或獎金。哈迪尼律師則表示，相關指控完全是捏造，兩人從未發生任何性關係。

知情人士表示，小摩提出以100萬元和解，相當於拉納在該銀行不到兩年的薪酬，目的就是避免醜聞外揚，但拉納拒絕和解，並要求以1175萬元解決爭端。

華爾街日報指出，小摩尋求和解的舉動讓外界得以一窺企業與員工就敏感指控協商時，通常不為人知的一面，也顯示公司處理這類案件時的複雜盤算：即使認定騷擾指控沒有真憑實據，許多情況下仍會選擇付錢息事寧人，避免漫長爭議在大眾面前延燒。