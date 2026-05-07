休士頓知名餐廳老闆 槍殺亞裔妻及2名年幼子女自盡

共同經營休士頓知名餐廳Traveler's Table的馬修·米契爾與越南裔妻子泰。(取自Traveler's Table官網)

德州休士頓 警方5日聲明，當地一家知名餐廳的52歲老闆槍殺39歲妻子及8歲女兒與4歲兒子後自盡身亡。

國家廣播電視新聞網(NBC News)報導，警方4日獲報前往河畔橡樹(River Oaks)社區，查看一家人的安危，因為「自從前一晚，他們就杳無音訊。」

警方到現場發現四人均已死亡，證實餐廳老闆是殺害家人後自戕。房產紀錄顯示，馬修·米契爾(Matthew Mitchell)與越南裔妻子泰(Thy Mai Mitchell)，共同擁有Traveler's Table與Traveler's Cart兩家餐廳。

Traveler's Table曾出現在美食頻道明星主廚蓋·費里(Guy Fieri)的節目「美食大排檔」(Diners, Drive-Ins, and Dives)，因此聲名大噪。

負責兩家餐廳行銷業務的South House PR公關公司6日發布聲明表示，「泰不僅是客戶，也是摯友。她是個盡職盡責的母親與女企業家，我們感到萬分悲痛。」

聲明指出，「泰活在自己的人生旅程中，總是尋找下一個冒險，我們一起經歷這一切時非常開心。她將被許多人深深懷念，包括我們的團隊，在過去的幾年裡，我們有幸講述她的故事。」

兩家餐廳目前仍在營業，管理人員讚揚員工在當前的艱難情況下仍然堅持工作。餐廳發言人表示，「儘管Traveler's Table及Traveler's Cart餐廳仍正常營業，我們仍要感謝我們忠誠的員工，感謝他們在如此艱難的情況下堅守崗位，確保我們能夠繼續為社區服務。」

「我們懇請大家團結一致，讓我們能夠度過這巨大悲痛。待客之道源於內心，為了傳承Traveler's Table的優良傳統，我們將繼續歡迎您光臨我們的餐廳。」

紐約郵報報導，就在事發前10天，泰曾在餐廳的Instagram上傳兩人合照，馬修親密摟著妻子並深情凝視，而面帶微笑的泰則注視著鏡頭，貼文寫說，「他覺得我們會一起變老，他會(變老)，但我是亞裔 。」

一名顧客在看到貼文後表示：「這個伏筆令人不寒而慄。」另一名顧客則說：「如今感覺這是個壞兆頭。」