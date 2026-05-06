美版「寄生上流」...大學教授發現自家地下室住著陌生人

41歲男子藍迪斯。(取自阿肯色州懷特郡警長辦公室)

眾生相雜誌(People)報導，阿肯色州 哈丁大學(Harding University)傳播系教授霍加特(Dutch Hoggatt)找不到一雙鞋子，詢問妻子是否把鞋扔掉。他後來發現家裡不同角落的椅子都有被挪移跡象，食物也陸續消失，在女兒及女婿協助下才查出家裡地下室竟然住有陌生人。

住在瑟西(Searcy)的霍加特與妻子雪倫(Sharon)察覺家裡經常出現狀況，包括食物不翼而飛，小東西明顯被人動過。直到上周，他們才在女兒與女婿協助下，查出地下室住著一名陌生男子。

阿州地方電視台KARK報導，霍加特的女兒雪莉絲(Cherisse Gregory)受訪時說，爸媽出門回家發現甜甜圈被人吃過，蘋果也被吃掉。

雪倫與雪莉絲、女婿葛瑞格里(Mark Gregory)4月29日決定調查，雪倫前往地下室儲藏室查看時，發現櫥櫃裡躲著一名男子。當天霍加特在教會，並不在家。

葛瑞格里說，岳母從櫥櫃縫隙看到一個人的腿還有牛仔褲，嚇得花容失色而逃開。他說，母女倆驚慌躲開之後，換他進到儲藏室，「我手裡握著球棒」。

葛瑞格里表示，拿著球棒敲打門框，喊著叫櫥櫃裡的人出來，陌生男子配合照辦。

阿州懷特郡(White County)警長辦公室網路紀錄顯示，41歲男子藍迪斯(Preston Scott Landis)4月29日被捕，以竊盜財產、住宅竊盜罪名移送法辦。

根據調查，藍迪斯4月27日潛入霍加特住家底下，當時瑟西區域出現惡劣天氣，藍迪斯後來在儲藏室櫥櫃裡打造了臨時床位。

葛瑞格里表示，岳父岳母發現家裡狀況不斷，原以為兩人都出現精神問題，「但我則想著，東西不可能在同一時間一起消失」。

霍加特接受媒體訪問時說，對藍迪斯感到同情，並沒有生氣。他表示，對於事件落幕感到欣慰，不然各種奇怪狀況恐怕還要持續一陣子。

葛瑞格里說，不覺得藍迪斯存心做壞事，而是只想求生存，否則其實有很多機會可以下手，「我為他覺得難過」。

雪莉絲表示，藍迪斯被警方帶走之前對她說，「跟妳爸媽說我很抱歉，他們都是很好的人」。